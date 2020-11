A La Palma se le escapa una gran ocasión de conseguir su primera victoria (0-0)

Se le resiste la primera victoria a La Palma C.F., aunque consiguió otro punto para su casillero que le permite abandonar el farolillo rojo ante un difícil rival como el C.D. Gerena, que le jugó de tú a tú en un partido que pudo ocurrir cualquier cosa. La oportunidad más clara de llevarse la victoria llegó para los locales en los últimos minutos con un penalti lanzado por Manu Calle, pero fue desaprovechada.

Desde el inicio del encuentro el conjunto condal buscó unos necesarios tres puntos para acercase a los puestos que marcan la salida de la fase de permanencia; Galleti lo intentó con un tiro lejano que se dirigió a la escuadra pero se fue desviado por un metro.

Después del buen inicio local, el partido entró en una igualdad en el terreno de juego que no obligó a ambos guardametas a lucirse para mantener la portería a cero; las llegadas y los remates no fueron ni certeros ni peligrosos, lo más destacable fue la lesión de Andrés Pavón, que le obligó a ser sustituido por Nené.

Hasta los minutos finales del primer tiempo no se produjeron las mejores jugadas: un cambio de orientación a Galleti que el atacante logró controlar para internarse en el área hacia los tres palos pero que un defensor logró despejar a córner antes de que el primero rematase, y un centro cerrado de Leomar que pasó por delante de un compañero en el segundo palo sin que éste pudiese culminar.

Tras el descanso, el partido se tornó más entretenido y, de nuevo, los entrenados por Mario Rodríguez fueron los primeros en avisar, De Iraola sacó un remate lejano al límite del larguero que obligó a Fermín a despejar a córner. Poco después, lo intentó el equipo sevillano a través de Leomar, que centró a Pedro Chacón para rematar a puerta pero en última instancia intervino Paco Caraballo para enviar el esférico a la línea de fondo.

Los palmerinos reaccionaron con una jugada combinativa que termina con un pase atrás de Segura a Juan Aguilar pero remató alto, y un tiro raso cruzado de Nené que, también, se marchó desviado. El equipo de Manuel Álvarez tuvo varias oportunidades de ponerse por delante en el marcador en los últimos diez minutos, primero, una pared entre Leomar y Gabi, que dejó al primero frente al portero pero remató alto; segundo, un centro de Leomar al segundo palo que Vicente Lucas no supo dirigir entre los tres palos, y el último, Gabi cedió un balón dentro del área a Pedro Chacón pero Juan Aguilar se interpuso en la trayectoria desviando el balón a córner.

Pero la ocasión más clara vino tras un córner visitante que Juan Corrales blocó perfectamente para iniciar un contraataque con un pase a Mazin en la banda derecha, éste pasó el balón a Segura, que le ganó la espalda a la defensa penetrando en el área pero Sedeño le realizó una entrada por detrás derribándolo, por lo que, el árbitro señaló la pena máxima y expulsó al defensa por ver la segunda amonestación durante el partido. Desgraciadamente para los palmerinos, Manu Calle, el encargado de tirar el penalti, no supo ajustar el lanzamiento a la escuadra y se le marchó alto.

Durante los minutos finales y el descuento, los locales no pudieron aprovechar la ventaja numérica y los visitantes no dieron la sorpresa, no se modificó el marcador quedando como al inicio con un empate a cero.

FICHA TÉCNICA

La Palma C.F.: Juan Corrales; Juan Becken, Dani Pirri, Andrés Pavón (Nene, 16´), Diego Domínguez, Paco Caraballo, Alvarito, Manu Calle, De Iraola (Mazin, 83´), Galleti (Segura, 62´) y Carlos Lagares (Manolo Suárez, 62´).

C.D. Gerena: Fermín; Sedeño, Abel, Salva, Víctor, Tore, Chapí, Sergio (Gabi, 71´), Leomar (Samu, 89´), Perotti (Vicente Lucas, 79´) y Dani (Pedro Chacón, 46´).

Arbitro: López Salinas (Cádiz). Amonestó a los locales Juan Becken, Alvarito, De Iraola, Nene, Galleti y Diego Domínguez y a los visitantes Dani y Pedro Chacón. Expulsó a Sedeño por doble amonestación.

Incidencias: Partido celebrado a puerta cerrada.

