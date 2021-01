La Palma no logra cambiar su dinámica (0-1)

La resurrección de La Palma no llega; se esperaba que con el cambio de año llegase el cambio de dinámica y de resultados, pero la vida sigue igual para el conjunto condal, que sumó su cuarta derrota consecutiva tras caer en casa por la mínima ante el Sevilla C.

La primera victoria se le resiste a La Palma, que no se ha adaptado al cambio de categoría; el equipo lo intenta, pero le sigue costando hacer goles y además paga caro sus errores. El resultado es que continúa en el fondo de la clasificación y cada vez el camino se hace más cuesta arriba, porque ante el filial hispalense era uno de esos partidos que pueden marcar un punto de inflexión, pero lo cierto es que la reacción no llega.

El equipo de Mario Rodríguez no puede bajar los brazos, ya que la permanencia sigue siendo el objetivo, cada vez más complicado. No necesitó el Sevilla C hacer un gran partido, le bastó con frenar el ímpetu local y ser letal pasada la media hora, cuando Ilies Hassaine vio puerta y anotó el tanto que sería definitivo.

En la reanudación La Palma lo intentó todo para empatar, pero le sigue faltando pólvora en los metros finales, y sin gol no hay paraíso. Debutaron los nuevos refuerzos (Benja y Pablo García), con poco tiempo para demostrar sus cualidades; pero no era el día y La Palma sufrió otro revés.

El equipo condal continúa siendo el farolillo rojo con sólo tres puntos en su casillero (cero triunfos, tres empates, todos en casa, y ocho derrotas), con sólo 4 goles anotados. La próxima jornada intentará romper la estadística a domicilio (ha perdido sus cinco encuentros) en la difícil visita al feudo del Utrera, donde buscará esa ansiada primera victoria.

FICHA TÉCNICA

La Palma: Luis Gil; Becken, Andrés Pavón, Diego Domínguez (Benja, 85’), Carlos Martínez (Pirri, 80’); Paco Caraballo, Mario de Iraola, Manu Calle (Segura, 80’); Álvaro, Manu Cruzado (Galleti, 70’), Mazín (Pablo García, 70).

Sevilla C: Ismael Falcón; Pavón, Marcos Otero, Jacobo, Juanma (Abascal, desc.), Ángel Puerto, Cristóbal (Diego, 80’), Capitas, Manuel Manzorro, Ilies Hassaine (Javi Limones, 80’), Juan Andrés.

Árbitro: Antonio José Roldán Gómez (Cádiz). Mostró la cartulina amarilla a Pablo García, Galleti, Álvaro, por La Palma; y a Capitas, Ilies, Cristóbal, Javi Limones y Marcos Otero, por el Sevilla C.

Gol: 0-1 (33’) Ilies Hassaine.

Incidencias: Partido de la 13ª jornada en el grupo 10B de la Tercera División, disputado en el Polideportivo Municipal de La Palma del Condado.

