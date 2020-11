El Ciudad de Huelva refuerza su liderato con un triunfo en Dos Hermanas (66-72)

El Ciudad de Huelva se mantiene en lo alto de la clasificación al sumar la cuarta victoria consecutiva (Portuense, Betis y San Fernando) tras imponerse en su visita al Ciudad de Dos Hermanas por 66-72 dentro de la quinta jornada del grupo DB de la Liga EBA. El conjunto onubense, pese a ser un recién ascendido, está siendo la revelación de la categoría y confirma una jornada más que es firme candidato a luchar por las dos primeras posiciones. Es, junto al también onubense Enrique Benítez, el único equipo que no conoce la derrota en el grupo.

El encuentro resultó tremendamente igualado, con mínimas ventajas para uno y otro equipo, y se decidió en el último minuto, donde el conjunto de Pedro Vadillo tuvo la efectividad que le faltó a su rival. Dentro del buen trabajo de equipo, brilló Víctor Pérez, con 21 puntos (5/5 de dos y 3/8 en triples), además de cinco rebotes y 4 asistencias.

El choque arrancó bien para los visitantes, con un inspirado Víctor Pérez (2-7), logrando cinco puntos de renta, que sería la máxima de ambos equipos hasta casi el final (2-7); el cuadro sevillano le devuelve la moneda con un parcial de 12-4, llegándose al final de los primeros 10 minutos con 18-19.

En el segundo cuarto continúa la igualdad máxima; el Dos Hermanas quiere 'romper' el partido (29-23), pero Pedro Vadillo corta esos buenos minutos locales con un tiempo muerto que tiene como premio la reacción visitante (33-36), llegándose al descanso con las espadas en todo lo alto (38-38).

Ambos equipos regresan de vestuarios con las mismas ganas e intensidad, manteniéndose la igualdad en lo que estaba siendo un toma y daca constante (56-55). En el último cuarto se entra con todo por decidir. El partido se empieza a inclinar lentamente a favor del Ciudad de Huelva con un triple de Víctor Pérez (62-65 a 6:00 del final), pero quedaba un mundo por jugar. Ambos equipos apuestan por los triples, pero con poco acierto.

A cuatro minutos del final el partido vuelve a estar igualado, pero con un peligro para los onubenses: Sebas Domínguez, Javier Montaner y Cebolla suman cuatro personales cada uno.

Un triple de Cebolla a tres minutos de la conclusión es la llave que abre el camino hacia el triunfo (64-68). A partir de ahí, la defensa sube un punto de intensidad, siendo clave para ahogar a un Dos Hermanas que se ve obligado a jugar con el marcador y con el tiempo en contra. Lentamente el conjunto de Pedro Vadillo se acerca al objetivo (64-69 a 1:37), y lo acaricia tras una canasta de Sebas que ponía la máxima diferencia en el electrónico (64-71). Cebolla tuvo la sentencia con un triple que no entró, pero no hizo falta porque los sevillanos no vieron aro en los momentos decisivos y permitieron al Ciudad de Huelva prolongar su momento de felicidad.

Los onubenses vuelven a jugar este sábado, cuando reciben en el polideportivo Andrés Estrada al Sagrado Cáceres (18:00) en un duelo en todo lo alto de la clasificación.

ESTADÍSTICAS

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN