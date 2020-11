Festival del Ciudad de Huelva en Jerez (37-102)

El Ciudad de Huelva respondió a la derrota de la pasada jornada ante Cáceres con toda una exhibición en Xerez (37-102). El conjunto onubense no dio ninguna opción a su rival y desde el inicio puso tierra de por medio en un encuentro sin historia, en el que debutaron David Postigo y Alejandro Márquez con el primer equipo.

El Ciudad de Huelva arrancó con fuerza (0-4), reacciona Xerez (6-6), pero fue un espejismo porque luego los triples de Víctor Pérez, Javier Blanco y Cebolla dan la primera ventaja seria a los visitantes (8-15).

Un Ciudad de Huelva liderado por un enrachado Cebolla (recordó al de la pretemporada) amplía la diferencia y el marcador refleja la superioridad tanto en ataque como en defensa (11-26), para acabar el cuarto con 13-26.

El conjunto de Pedro Vadillo no baja su nivel en defensa, los locales no ven aro y la ventaja aumenta tras un parcial de salida de 0-8 (13-34). El Ciudad de Huelva juega suelto, con confianza; el técnico mueve el banquillo y las rotaciones apenas se notan; sabe que si mantiene el nivel atrás tiene el partido en la mano ya que la renta no baja de los 20 puntos (16-40).

Pasan los minutos y cada vez está más claro que el partido está sentenciado. Poca historia tiene el encuentro entre lo bien que está jugando el Ciudad de Huelva y las limitaciones del Xerez (16-47 a 3 minutos del descanso tras un parcial de 3-21).

A la 'fiesta' de los exteriores se suman los pívots, sobre todo un Sebas que domina ambas zonas ante un conjunto local que está KO y al que le cuesta un mundo conseguir una canasta. Al descanso el duelo está visto para sentencia (18-56), tras una nueva exhibición en este segundo cuarto (5-30)

El Ciudad de Huelva lo borda en ataque y en defensa presionando la salida de balón en todo momento ante un rival inferior y que además está cometiendo muchos errores que está pagando caro. Los onubenses brillan sobre todo en los triples (5/8) ante un equipo local negado en la larga distancia (1/13).

En la reanudación se mantuvo la misma tónica; un Xerez que quería pero no podía (acabó con 1/24 en triples) ante un Ciudad de Huelva sólido atrás pero sin tanta efectividad en ataque, con un parcial de salida de 2 -12 (20-68). Paseo militar para los pupilos de Pedro Vadillo, que cierran el tercer cuarto 26-76.

Los últimos 10 minutos sobraron. El Ciudad de Huelva seguía a lo suyo ante un Xerez desquiciado y que recibió varias técnicas por protestar. El marcador se movía lentamente (26-82) y faltaban tensión. La concentración, lógicamente, no es la misma que al inicio del choque, que termina con un aplastante 37-102.

