Zakaria Boufaljat, Paula Rodríguez y Hamza Aitmasour, campeones de Andalucía

La delegación onubense puede estar orgullosa de la actuación de sus atletas en el Campeonato de Andalucía de Campo a Través individual sub 12 y sub 14 y por Clubes de sub 12 a absoluto y relevos mixtos absoluto, competición celebrada el sábado, día 30, en el circuito El Pinillo de Almodóvar del Río (Córdoba).

La cantera y los jóvenes valores se lucieron logrando proclamarse campeón por equipos el infantil masculino el decano del atletismo onubense C.A. Curtius, y en la misma categoría otro éxito más del equipo femenino del club revelación CD Atletismo Bollullos alzándose con el subcampeonato.

En la absoluta Zakaria Boufaljat triunfaba venciendo con autoridad y se colgaba el oro con el malagueño Trops-Cueva de Nerja, club con el que también subían a lo más alto del escalón Paula Rodríguez en promesa y Hamza Aitmansour en júnior; sin embargo, pese a clasificarse segundo en sub 23 no pudo subir a los cajones Mahmud Abnu al no tener equipo, pero sí lo hizo Alejandro Caiceo consiguiendo el bronce con el sevillano Utrerano. Destacar las cuartas plazas de la infantil Elena Barragán y la alevín de primer año Claudia Ruiz, que entró en meta con el mismo tiempo que la tercera clasificada, y los quintos del júnior Hamza Aitmansour y el infantil Pablo Pavón.

Las clasificaciones fueron en sub 12 alevín, entre 101 finalistas, 9° puesto Pablo Mejías Cruz (Curtius), 18° Gonzalo Sánchez Huertas (Curtius), 24° Javier Ramos Cabeza (Arcoiris), 27° Oriol Limón García (Arcoiris), 29° Robert Mihai Stoica (Bollullos), 31° Mario Beltrán Santana (Arcoiris), 42° Oliver López Luna (Curtius), 47° Álvaro Trinidad Herrera (Arcoiris), 54° Rafael Manuel Sánchez Cabezas (Curtius), 64° Oliver López Luna (Curtius), 71° Álvaro Trinidad Herrera (Arcoiris), 77° Miguel Ángel Cantos Mora (El Lince-Bonares), 83° Pau Ferrer Domínguez (El Lince-Bonares), 86° Rafael Manuel Sánchez Cabezas (Curtius), 92° Juan Coronel Pérez (Arcoiris), 100° Álvaro Santiago Núñez (Arcoiris), ocupando los tres primeros puestos Luca Nievas Jung (Málaga Bahía), Manuel Cruz Tejada (Atletismo Betta) e Ibrahim Charrouf Errynda (Trops-Cueva de Nerja). Por clubes, 8° Curtius y 9° Arcoiris, oro Betta, plata Bahía Almería, y bronce Granada Joven.

En féminas, entre 99 finalistas, meritorio 4° puesto Claudia Ruiz Cortés (independiente entrenada por Francisco Díaz Rivera, del Curtius), 16° Paula Sánchez Palacios (Arcoiris), 23° Lina Rachidi Oukili (Bollullos), 24° Lucía Gallardo Espina (Bollullos), 43° Lola Pérez Real (Arcoiris), 46° Ainhoa Moreno Barriga (Arcoiris), 53° Luna Rabadán Macías (Arcoiris), 57° Claudia Lorca Gálvez (Arcoiris), 64° Ana Garrido Romero (Arcoiris), 73° María Inmaculada Barrera (El Lince-Bonares), 76° Patricia Moreno Rebollo (Arcoiris), 86° Sara García Beltrán (Arcoiris), 88° Lucía Perea López (Arcoiris), ocupando los tres primeros puestos Alejandra Zarza Mendoza (La Inmaculada- Algeciras), Adriana Martínez Suárez (Villa de Rota) y María Pérez Gómez (Bahía Málaga). Por clubes, 6° puesto Arcoiris, oro Málaga Bahía, plata Sierra Norte Córdoba y bronce Trotasierra.

En sub 14 infantil, entre 171 finalistas, meritorio 4° puesto Elena Barragán García (Bollullos), 12° Basma Lahbabi El Harti (Bollullos), 28° Lidia Rufino Almenta (Bollullos), 31° Laura Martínez Domínguez (Bollullos), 43° Belén Iglesias Espina (Bollullos), 56° Carla Alemany Jiménez (Arcoiris), 63° María Martín Palacios (Bollullos), 79° Miruna Grima Stoica (Bollullos), 91° Miriam Reyes Conde (El Lince-Bonares), 97° Amelia Maraver Calero (Bollullos), 110° María Lara López (Arcoiris), 111° Candela Martín Barba (El Lince-Bonares), 115° Alicia Guerra Jerez (Bollullos), 118° Aurora Vivas Dancauce (El Lince-Bonares), 126° Fátima Benfatma (El Lince-Bonares), 131° Carolina Mata Prera (Arcoiris), 139° Laura Ferrer Domínguez (El Lince-Bonares), 148° Cristina Barragán Garrido (Arcoiris), 156° Ivana Simeonov Martín (El Lince-Bonares), 169° Lorena Vega Galán (El Lince-Bonares), ocupando los tres primeros puestos Marta Pérez Campos (Trops-Cueva de Nerja), Ainoa Ablanedo Torres (Córdoba Patrimonio) y Lucía Rodríguez Ramos (Maratón Jerez). Por clubes, subcampeón el CD Atletismo Bollullos, 19° puesto El Lince-Bonares y 20° puesto Arcoiris; oro Trops-Cueva de Nerja y bronce Comotrans Ciudad de Motril.

La cantera de los clubes onubenses dejó bien alto el pabellón en este Andaluz en tierras cordobesas

En masculina, buen 5° puesto Pablo Pavón Ceballos (Curtius), 6° puesto Dylan Domínguez Silva (Arcoiris), 15° Carlos Maján Nieto (Curtius), 16° Sergio Macías da Cruz (Curtius), 20° Héctor Jesús Arbelo Álvarez (Curtius), 38° Elías Hamzaoui Eddourabi (Curtius), 42° Carlos Delgado Oliveros (Bollullos), 85° Moisés Vidal Cruzán (Arcoiris), 96° Luis Miranda Ramos (Arcoiris), 97° Adrián Moreno Romero (Arcoiris), 113° Daniel Gómez Mañas (El Lince-Bonares), 115° Alonso Baquero Piosa (Arcoiris), 116° Juan Manuel Barrera Pérez (El Lince-Bonares), ocupando los tres primeros puestos Luis Zekarias Gálvez Campos (Chapín Jerez), Sergio Granado López (Orippo) y Alejandro Perálvarez López (Hispanos Coria). Por clubes, campeón Curtius y 11° puesto Arcoiris, plata Trotasierra y bronce Tomares Aljarafe XXI.

En sub 16 cadete masculina, entre 83 finalistas, 18° Gabriel Villegas Domínguez (Arcoiris), 37° Sergio Palma Domínguez (Bollullos), 77° Ángel Navas Santander (Bollullos), 83° Julián Camacho Pichardo (Bollullos), ocupando los tres primeros puestos Manuel Triviño Puerta (Unicaja-Jaén Paraíso Interior), Pablo Serrano Galacho (Trops-Cueva de Nerja) y José Manuel Bermúdez Gómez (Trops-Cueva de Nerja). Por clubes, oro Trops-Cueva de Nerja, plata Trotasierra y bronce Comotrans Ciudad de Motril.

En féminas, entre 85 finalistas, 35° Laura Barneto Klassen (Bollullos), 38° Julia Camacho Muriel (Ciudad de Lepe), 67° Marta Santos Cortés (Ciudad de Lepe), ocupando los tres primeros puestos Marina Jiménez Carmona (Cártama), Paula León López (Málaga Bahía) y Wian Ghanemi (Trops-Cueva de Nerja). Por clubes, oro Trops-Cueva de Nerja, plata Juventud Atlética Coriana y bronce Comotrans Ciudad de Motril.

En sub 18 juvenil, entre 70 finalistas, 6° puesto Ismael Amín Gómez Bouhaddaoui (Bollullos), 34° Alejandro Bermejo Lunar (Bollullos) y 65° Milán Balsam (Bollullos), ocupando los tres primeros puestos Francisco Javier Ruiz Cua (Unicaja-Jaén Paraíso Interior), Mario Esparraga Velasco (Trops-Cueva de Nerja) y Antonio Mármol Caballero (Surco Lucena). Por clubes, oro Unicaja-Jaén Paraíso Interior, plata Trops-Cueva de Nerja y bronce Atletismo del Sur.

En féminas, entre 37 finalistas, 11° puesto Irene Miranda Ramos (Arcoiris), ocupando los tres primeros puestos Paula María Pozo Rubiales (Chapín Jerez), Carmen Robles Campos (Trops-Cueva de Nerja) y Lucía Fernández Ucles (Trotasierra). Por clubes, oro Trops-Cueva de Nerja, plata Chapín Jerez y bronce Trotasierra.

En sub 20 júnior, entre 44 finalistas, 5° puesto Hamza Aitmansour (Trops-Cueva de Nerja) y 29° Mario Luque Pedraza (Arcoiris), ocupando los tres primeros puestos Carlos Ángel Gómez (Trops-Cueva de Nerja), Javier Prieto Caballero (Trops-Cueva de Nerja) y Marco Rufo Pérez (Atletismo del Sur). Por clubes, oro Trops-Cueva de Nerja, plata Atletismo del Sur y bronce Surco Lucena.

En féminas, entre 15 finalistas, ocuparon los tres primeros puestos Fátima Ramírez Núñez (Trops-Cueva de Nerja), Marta Matas Pigne (Playas de Castellón) y Claudia del Pino Domínguez (Trops-Cueva de Nerja). Por clubes, oro Trops-Cueva de Nerja y plata Trotasierra.

En sub 23 promesa, entre 23 finalistas, 2° puesto Mahmud Abnu Hamadi (Bollullos), 8° puesto Alejandro Caiceo Fernández (Utrerano), 22° puesto Alberto Muriel Martín (Trops-Cueva de Nerja), ocupando el primer y tercer puesto respectivamente, Nabil Sebbar Menouer y Kone Yossodjo (ambos del Trops-Cueva de Nerja). Por clubes, oro Trops-Cueva de Nerja, plata Córdoba Patrimonio y bronce Utrerano.

En féminas, entre 10 finalistas, 6° puesto Paula Rodríguez Rodríguez (Trops-Cueva de Nerja), ocupando los tres primeros puestos Nuria Roldán Morote (Albacete), Paula Victoria de Santos (independiente) y Sandra Amador Miranda (Bahía Algeciras). Por clubes, oro Trops-Cueva de Nerja.

En la carrera absoluta con séniors, promesas y veteranos, entre 88 finalistas, 1° puesto Zakaria Boufaljat Es Seddiq (Trops-Cueva de Nerja), cubrió los 10.000 metros de distancia en 32.33, seguido en 32.50 por Mustapha Sabili (Bahía Algeciras) y en 32.59 por Alejandro González de Miguel (Surco Lucena). Por clubes, oro Trops-Cueva de Nerja, plata Surco Lucena y bronce Bahía Algeciras.

En féminas, entre 37 finalistas, 1° puesto Dolores Chiclana Parrilla (Trops-Cueva de Nerja), cubrió en 30.45 los 8.000 metros de distancia, seguida en 30.47 por Lucía Pérez García (Trops-Cueva de Nerja) y en 31.16 por la promesa Hasna Aich (Atletismo del Sur). Por clubes, oro Trops-Cueva de Nerja, plata Trotasierra y bronce Surco Lucena. Por relevos, podios de Trops-Cueva de Nerja, Bahía Algeciras y Trotasierra.