El Ciudad de Huelva sigue adelante con mucho sufrimiento (81-71)

El Ciudad de Huelva ha certificado su presencia en las semifinales del playoff de ascenso a LEB Oro. Lo ha hecho tras vencer al CB Salou 81-71 en un duelo en el que ha estado continuamente por debajo en el marcador, fruto de la intensidad que ha impreso el cuadro catalán al partido desde el salto inicial. Un buen último cuarto a nivel defensivo de los onubenses le permite estar en la siguiente ronda.

El encuentro comenzó con un claro dominador desde el primer momento: El CB Salou. Los catalanes iniciaron con un parcial de 11-4, motivado por la fragilidad defensiva que mostraba el cuadro de Íñigo Núñez. Esta vez Chabi Yo sí fue determinante en el poste bajo y los visitantes consiguieron reducir la renta. Los locales, algo precipitados desde la zona exterior, se fueron al final del primer cuarto 20-16 arriba. Aún faltaban 17 puntos para igualar la eliminatoria.

El segundo cuarto puso contra las cuerdas al Ciudad de Huelva. Un triple de Urdiain fue respondido inmediatamente con dos consecutivos por parte del cuadro de Jesús Muñiz. El de Niang, concretamente, aumentaba la ventaja en el marcador hasta los 12 puntos. La afición animaba a los suyos con cánticos de "sí se puede" ante la posibilidad de una remontada que cada vez se veía más cercana.

El Salou estaba oliendo la sangre e incluso se permitía el lujo de machacar el aro ante las continuas pérdidas de un Ciudad de Huelva algo nervioso en la circulación de balón. Aguilar, el hombre más destacado del conjunto catalán en la ida, ponía en jaque la eliminatoria con un triple a falta de un minuto. Finalmente, los locales se fueron al descanso 45-29. Solamente cinco puntos separaban al CB Salou de una machada histórica.

El tercer cuarto comenzó prácticamente igual que terminó el segundo. Álvaro Mayo anotaba y la distancia se iba hasta los 18 puntos con posesión incluida. A partir de ahí, la determinación de jugadores como David Gómez o el base Javier García se impuso y poco a poco la renta se fue reduciendo. Los visitantes se limitaron a intentar agotar las posesiones, el Salou empezó a mostrarse algo más impreciso en fase ofensiva y los de Íñigo Núñez tiraron de veteranía para forzar personales.

Con 65-51 en el electrónico finalizó el tercer cuarto. El Ciudad de Huelva tenía que defender siete puntos en el último cuarto para que la eliminatoria no se fuera a la prórroga. Dicho y hecho. No solo paró la sangría, sino que consiguió desesperar a los locales con una defensa muy contundente, justo lo que había adolecido en la primera parte. Los catalanes desperdiciaron las tres primeras posesiones y no lograron su primera canasta hasta pasados cuatro minutos. Un mate de un inconmensurable Chabi Yo sumado a una antideportiva de Iker Montero que transformó Ortiz le dio tranquilidad al conjunto visitante en la recta final.

No obstante, una serie de triples llevaron la distancia en el marcador hasta los 15 puntos. De nuevo gritos de "A por ellos" en un pabellón que se venía arriba a falta de tres minutos. Nada más lejos de la realidad. Un infalible David Gómez desde la línea de tiros libres se encargó de enterrar todas las posibilidades de remontada local. Urdiain remató la faena con un triple que puso el definitivo 81-71. Derrota dulce, victoria en la eliminatoria con mucho sufrimiento y el sueño del ascenso sigue adelante para el Ciudad de Huelva.