El Ciudad de Huelva cierra la plantilla con el escolta Joaquín Cebolla

El escolta Joaquín Cebolla cerrará la plantilla del Ciudad de Huelva de cara a la temporada 2021-22 que comenzarán en las próximas semanas.

El hermano del también jugador del CDH Juanma Cebolla, se ha formado en la cantera de su localidad natal, en el CB Coria, club del que se saldrá por primera vez para dar el salto a liga EBA. "Jugar en el CDH supone un reto ya que es la primera vez que voy a jugar en liga EBA y me gustaría agradecer al club por confiar en mí para esta nueva temporada", declara el joven jugador. "Me decidí por este club por el proyecto de futuro que se han propuesto". Cebolla no esconde que venir al Ciudad de Huelva supone un gran reto y está muy ilusionado con el proyecto de club que, poco a poco, se está conformando en Huelva.

Joaquín Cebolla, quien proviene de la Nacional N1 Masculina, consiguió el ascenso de categoría con su equipo la temporada pasada, realizando muy buenos números y siendo uno de los protagonistas en dicho ascenso. Volver a jugar con su hermano Juanma después de cinco temporadas "es muy especial para mí". Este escolta pasó por la selección sevillana de baloncesto en diferentes categorías: los dos años de alevín, el segundo año de infantil y el segundo año de cadete.

Su nuevo entrenador, Pedro Vadillo, comenta sobre el fichaje de Joaquín: "La llegada de Joaquín es la llegada de otro jugador joven, con muchas ganas de trabajar. La verdad es que pensamos que se va a adaptar rápido al grupo ya que viene con su hermano y conoce ya a varios jugadores del equipo, por lo que para él será mucho más fácil. Técnicamente es muy parecido a su hermano, con otro físico, pero con una gran capacidad de anotación desde el 1X1 y con muy buen tiro exterior. Estamos convencidos de que nos va a aportar mucho, le daremos toda la confianza del mundo y sabemos que con trabajo hará una gran temporada en esta nueva categoría que sabemos que no se le va a quedar grande".