El Ciudad de Huelva continúa invicto tras ganar al Lithium Iberia Sagrado C.

El Ciudad de Huelva permanece líder e invicto tras un partido en el que impusieron su defensa para anular casi por completo a los jugadores rivales más destacados.

El equipo cacereño venía arengando a su afición y dispuesto a dar la batalla, su última batalla, por lograr una victoria directa que le permitiera tener opciones matemáticas para optar al segundo puesto. Supuesto en el que contaban con una debacle de los de Pedro Vadillo en los próximos partidos. Pero los sueños, sueños son, y la realidad de un Ciudad de Huelva con una gran defensa dio al traste con ellos.

Los de Huelva comenzaron anotando, y Sagrado desde ese momento no pudo más que seguir la estela onubense sin despegarse en el luminoso hasta el minuto 4 en el que Seguí mete un triple que hace saltar el resorte del equipo para dejar de tantear al rival y ponerse el traje de faena, no sin antes ajustar la defensa para anular el trabajo de los principales jugadores locales. A falta de 1:26 para finalizar el cuarto los de Vadillo aventajaban a Sagrado por 7 puntos gracias al acierto en tiro de tres de Nickerson, Pérez y Cárdenas, finalizando el cuarto 19 a 24.

En los segundos diez minutos a pesar de seguir por delante, Sagrado seguía ahí pegado, continuando la misma dinámica del primer cuarto. Los onubenses ajustando la defensa para dificultar el ataque local, y el rival sin poder desarrollar su juego habitual a pesar de su potente físico.

Después del descanso los de Huelva entraron a pista con las pilas puestas logrando ganar a los locales en el parcial (11-25), poniéndole las cosas difíciles cerrando la defensa y con un gran acierto desde la línea de tres (4/5) uno de ellos sobre la bocina de Cebolla, su tercer triple consecutivo en este período, que dejaba el partido sentenciado (49-71).

En el último cuarto Montaner y Seguí controlaban los tiempos para rematar el partido sin que pudiera mediar ninguna sorpresa. Fue un cuarto en el que los de Sagrado provocaron 11 faltas, las mismas que en los demás períodos, y por el Ciudad de Huelva 15 (10 en los otros cuartos). Evidencia de las defensas de ambos equipos que no perdonaban ningún envite en sus respectivas zonas, finalizando el partido con el resultado conocido de 65 a 87.

En las estadísticas han destacado por parte de Sagrado Aluyi con 17 de valoración después de 29:32 minutos de juego, 18 puntos, 8 rebotes y 8 faltas recibidas. Por parte del Ciudad de Huelva destaca como jugador más valorado del partido Morales con 23 créditos de valoración en 21:34 minutos, 14 puntos, 14 rebotes, 1 asistencia y 9 faltas recibidas. También destacaron Nickerson con 19 de valoración, Cebolla con 12, Cárdenas con 9. Sería injusto dejar atrás la aportación del resto de jugadores, los que aparecen menos en las estadísticas y que realizan el trabajo que no se refleja en ellas, defendiendo, juego sin balón, etc., y que suman siempre de forma importante al éxito del equipo en cada partido.

Con esta el Ciudad de Huelva suma 18 victorias, sigue líder e invicto y consigue meterse matemáticamente en los cruces que darán por un lado al campeón de la Conferencia D, y al que lo acompañe en la Fase Final de Ascenso a LEB Plata. Es la segunda mejor defensa de Liga EBA y pertenece al selecto club de invictos de dicha liga junto a Real Madrid y CB Alcobendas.

Lithium Iberia Sagrado C. (65): Alexandre, C. (1), Márquez, J.P. (4), Oreoluwa, O. (13), Aluyi, D. (18), Parra, A. (12) -quinteto inicial- Manzano, C. (-), Liberal, C. (-), Batistino, M. (8), González, F. (9), Loch, D. (-), Villegas, S. (-)

Ciudad de Huelva (94): Pérez, V. (12), Cárdenas, F. (6), Morales, J.M. (14), Ristori, F. (14), Seguí, C. (8) – quinteto inicial- Nickerson, V. (10), García-Quílez, A. (4), Montaner, J. (3), Domínguez, S. (-), Cebolla, J.M. (14), Sow, P. (2).