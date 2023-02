El Ciudad de Huelva continúa con la racha positiva tras ganar al Club Baloncesto San Fernando

El partido correspondiente a la jornada 14 de la Conferencia D de la Liga EBA enfrentó al líder de la competición, el Ciudad de Huelva, y a uno de los equipos llamados a estar en la zona alta de la tabla, el Club Baloncesto San Fernando. Los onubenses contaban hasta la fecha todos sus partidos por victorias, mientras que los isleños acudían a la cita del sábado con un balance de 8-5. El partido prometía emoción hasta el final debido a cómo se desarrolló el encuentro de la primera vuelta en tierras gaditanas, en el que el Ciudad de Huelva tuvo que sufrir para llevarse la victoria con una canasta sobre la bocina de Juan Manuel Cebolla.

La lucha comenzó con un ritmo alto, como era de esperar, por parte de dos conjuntos que se jugaban mucho y no querían dejar pasar la oportunidad de sumar una victoria más. San Fernando decidió apostar por una defensa cerrada sin dejar huecos a posibles penetraciones o jugadas desde el poste bajo, y no le salió nada mal. En los primeros 5 minutos el CDH no terminaba de encontrar la manera de hacerles daño y en un partido incómodo mandaban los isleños 9-10. Los onubenses trataron de cambiar el ritmo a base de rotaciones que no terminaron de funcionar y el parcial tras el primer cuarto era 18-17.

El inicio del segundo cuarto estuvo marcado por la misma dinámica y en busca de encontrar ese juego coral que les caracteriza a los locales. San Fernando seguía haciendo su partido y comenzó a afinar la puntería desde la línea de tres, llegando a colocar un 22-26 que hicieron sonar las alarmas en el cuadro celeste. Pero lejos de alejarse en el marcador, el CDH encadenó varias jugadas ofensivas y mediante Fede Ristori, Víctor Pérez y Nickerson le dieron la vuelta al marcador y cerraron la primera parte 39-36.

Tras la salida de vestuarios, los chicos de Pedro Vadillo reaccionaron y apareció el jugador que nunca falla para acercar al CDH a una nueva victoria. Nickerson acudió a su cita y encontró el camino para hacerle daño a San Fernando. Jugadores como Pape Sow o Fede Ristori se unieron a la fiesta anotadora y, junto con una buena defensa, el Ciudad de Huelva se marchaba a los 10 últimos minutos con un 60-50 que dejaba todo por decidir.

La batalla estaba llegando a su fin y San Fernando no era capaz de sobreponerse a esa ventaja que Fran Cárdenas estaba manejando a su antojo. Jesús Remesal y Pepe Ruiz sustentaron el arsenal ofensivo de los isleños, pero no fue suficiente para superar a un CDH que tenía controlado el partido. Los ataques largos predominaban en un Ciudad de Huelva que sabía lo que hacía y consiguieron cerrar el partido 76-60 y apuntarse una victoria más en su casillero. De esta manera, los onubenses siguen invictos una semana más y se acercan un poco más al primer objetivo.

Ciudad de Huelva (76): Nickerson, V.E. (26), García-Quílez, A. (2), Cárdenas, F. (6), Morales, J.M. (5), Ristori, F. (15) – quinteto inicial- Pérez, V. (4), Montaner, J. (2), Domínguez, S. (4), Cebolla, J.M. (6), Seguí, C. (2), Sow, P. (4).

CBSFDO Growup Capital Bank (60): Ponce, J. (3), Ezomo, M. (6), Remesal, J. (14), Goicoechea, C. (11), Ruíz, J. (18) – quinteto inicial- Macías, J. (2), Benítez, A. (-), Gallardo, D. (-), Escamilla, D. (-), Paz, I. (6).