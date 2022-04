El Circuito Diputación de Huelva de BTT XCO regresa en Cartaya

Tras la celebración en Santa Bárbara de Casa y Paterna del Campo de las dos primeras pruebas, el Circuito Diputación de Huelva BTT XCO 2022 se reactivará el próximo sábado 23 de abril a partir de las 10 de la mañana con el ‘II Rally Pinares de Cartaya’. Un evento organizado por el Ayuntamiento de Cartaya que se desarrollará en la zona conocida como Pradera de San Isidro de los espectaculares pinares de esta localidad. Será la tercera de las ocho citas que componen la competición, que aún deberá rendir visita a Huelva, San Bartolomé de la Torre, Puebla de Guzmán, Moguer y Lepe.

Para este evento la organización municipal ha dispuesto tres recorridos adaptados a la normativa de la competición, con un primer recorrido de 1,03 kilómetros para categorías promesa y principiante, otro para alevín e infantil de 1,23 kms. y algo más de dificultad, y finalmente el trazado absoluto (a partir de cadete) que cuenta con 3,47 kilómetros y zonas técnicas y de subidas explosivas para exigir el máximo a los bikers.

Las inscripciones para este rally se pueden formalizar en este formulario web hasta el jueves 21 de abril a las 15:00. El precio para federados es de 5 euros y 15 para no federados, siendo en el caso de las categorías de escuelas de 2 euros federados y 7 no federados. Para esta prueba del circuito, en concreto, no está permitida la inscripción el propio día de la carrera, por lo cual todas las inscripciones deberán formalizarse vía web.

Al término de la prueba, el Ayuntamiento de Cartaya premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría, obsequiando con medalla a todos los participantes de escuelas. Sólo podrán participar los nacidos en 2015 o años anteriores.

La siguiente prueba de este Provincial será el ‘I XCO Sportbici Parque Moret’, del domingo 1 de mayo, cuyas inscripciones están abiertas en el siguiente enlace.

Clasificación por clubes

Después de los dos primeros eventos celebrados, el C.C. El Bocina Bayobikes domina la clasificación en el apartado de clubes tras ser la mejor escuadra en ambos envites y sumar ya 200 puntos. Segundo se sitúa el C.D. Qalat Bike, y tercero el C.D. Delgado Bike, con 330 y 295 puntos, respectivamente.

Como en años anteriores se mantiene la obligatoriedad del dorsal único. Este se deberá solicitar (con un precio de 2 euros) junto a la inscripción en la primera prueba que cada corredor dispute (ya sea la primera del circuito o sucesivas). El dorsal será usado por el corredor durante todo el circuito, agilizando de este modo el desarrollo de todas las pruebas que componen el cartel.

A partir de la segunda prueba los participantes de las dos últimas mangas a celebrar (categorías de cadete a máster 60, tanto masculinas como femeninas) que hayan abonado su inscripción a través del formulario web y ya tengan en su poder el dorsal único podrán presentarse ante el personal encargado de la verificación hasta media hora antes del inicio de su correspondiente manga.

