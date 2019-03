Plata de ley para Cecilia Santamaría e Ignacio González en Huelva

En la competición masculina tomaron parte 65 triatletas (de los que finalizaron 52). El británico Barckay Izzard logró una victoria muy trabajada tras remontar en la carrera a pie al húngaro Mark Devay, que había llegado en primer lugar a la segunda transición. Izzard impuso un ritmo muy alto desde entonces, que no pudieron seguir el resto de triatletas. Marcó un tiempo en la meta de 01:52:01. A continuación entró el malagueño Ignacio González, a 23 segundos del vencedor. Y el tercer cajón del podio también lo ocupó otro británico, Ben Dijkstra, con 1:52:31.

La madrileña, que el año pasado fue subcampeona de Europa sub 23, tiene los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como gran objetivo. Con su plata en Huelva ha logrado clasificarse directamente para participar en prestigiosas competiciones internacionales.

En el tramo de ciclismo (20 kilómetros entre Punta Umbría y Huelva y otros 20 urbanos por la capital onubense) el grupo de cabeza se redujo a once triatletas.

Elogios al público onubense

“Estoy muy contenta”, explicó Cecilia Santamaría tras cruzar la línea de meta en segunda posición de la Copa de Europa. La madrileña, en sus declaraciones, indicó que “no quiero olvidarme del público onubense, que no ha parado de animarme en todo el recorrido y me gusta reconocerlo. Con ese apoyo todo es más fácil”. El también español Ignacio González, al término de la carrera, agradeció el apoyo recibido del público en Huelva del que dijo que había estado “increíble”. “Nunca había corrido en un sitio con tanta animación y tantas muestras de cariño. Ha sido fantástico y más en tu tierra, en España, Andalucía y yo que soy de Málaga además. No puedo pedir más”, comentó.