El Ayamonte asalta Castilleja con un gol de Yuse en el tiempo de prolongación (0-1)

El Ayamonte, pese a las numerosas bajas con las que se presentaba ante el Castilleja, sumó tres valiosos puntos que le asientan en la zona alta de la clasificación al vencer por 0-1 con un gol de Yuse en el tiempo de prolongación, dando así un golpe encima de la mesa. Mucho se jugaban ambos contendientes, conscientes de la importancia de los tres puntos en juego. El Castilleja, en cuarta posición, recibía a un Ayamonte tercero, que quería imponer su juego desde un principio.

Desde el pitido inicial, y en contra de viento, el equipo onubense aguantó el ímpetu de los locales, que la mayoría de las veces apostaban por balones desde el portero o de la defensa hasta la delantera, sin pasar por el centro del campo, y eso que tenían a Varona, que junto con Yuse fueron los mejores jugadores del encuentro.

El Ayamonte aguantó estoicamente todas las embestidas habidas y por haber, y se dedicó a rasear el cuero, y cuando la ocasión se presentaba propicia, hacer lo mismo que el rival, lanzar el balón hacia su delantera, donde tanto Juanito como Yuse y Álvaro trataban de crear el máximo peligro posible.

Con poco juego y muchas imprecisiones iba transcurriendo el partido; siempre las defensas podían con las delanteras, teniendo más mérito el equipo onubense que el sevillano, ya que estos últimos están acostumbrados a las cortas medidas del terreno de juego, pero en ningún momento el Ayamonte se amilanó.

La primera jugada de peligro llega en el minuto 13, cuando el delantero visitante Yuse lanza un tiro que se va alto por poco, sembrando el pánico en los pocos aficionados locales que acudieron al estadio en la desagradable mañana dominical. Otra nueva ocasión ayamontina se produjo en el minuto 21, por mediación de Juanito, que vio cómo su tiro se le marchaba alto.

Hasta el minuto 26 no llegó el Castilleja con peligro a las inmediaciones de Dani Martín, y fue como consecuencia de una falta perpendicular a la meta visitante que bota Varona sin consecuencias.

Poco a poco el juego se iba serenando, y en una contra del equipo sevillano Fofo centra el balón al segundo palo y Gordillo, de cabeza, lanza un obús que no se cuela por la magnífica estirada del cancerbero onubense (m. 31), siendo ésta la jugada de más peligro en la primera parte.

Comienza la segunda mitad con el viento a favor de los ayamontinos, tratando de aprovecharse de dicha circunstancia; el dominio era de los fronterizos, teniendo anotados dos tiros en los minutos 69 y 88, uno de, Yuse y otro de Dani Gómez y que no fructificaron por poco. La réplica local llegó en el 73' y 78' por mediación de Lobo y Edu, pudieron desnivelar la balanzas a favor si no hubiese sido por la magnífica defensa que onubense, que siempre le ganó la acción a los atacantes sevillanos.

Pero aún quedaba la mejor jugada de la tarde, el mejor tiro que hemos visto desde hace muchas jornadas, y fue en el minuto 91 cuando Yuse se saca de la chistera un lanzamiento desde fuera del área, esquinado, que no pudo atajar el meta castillejero (0-1). El gol hacía justicia a quien más lo buscó, al equipo que más corazón puso en la pelea, el que con muchas bajas importantes en sus filas supo arañar esos tres puntos que le siguen aupando a la tercera posición de la tabla, a tan solo un punto de los dos primeros, y habiendo jugados dos partidos seguidos fuera de su feudo.

Ficha técnica

Castilleja: Sebas (Marcos), Paco, Dani Romero, Sánchez, Alfonso, Tejero, Diego (Edu), Varona (David Horrillo), Lobo, Gordillo y Fofo.

Ayamonte: Dani Martín, Juanma, Kike, David, Alfonso, Bruno (Pitero), Cueto, Yuse, Carlo (Dani Gómez), Juanito (Zamorano) y Álvaro (Bermudes).

Gol: 0-1/Minuto 91. Yuse.

Árbitro: Ruiz Ruiz, del colegio gaditano; muy desacertado en lances importantes para el devenir de los onubenses, descontando más de 9 minutos en la segunda mitad, cuando en realidad no había porqué. Amonestó a Dani Romero, Sánchez, Lobo y Gordillo por el Castilleja, y a Kike, Álvaro y Juanito el Ayamonte.

Incidencias: Partido de la jornada 7 disputado con prsencia de aficionados visitantes, entre ellos a algunos de los componentes del 'Cornet Dominguero'.

