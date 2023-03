El Cartaya resucita en Jerez en el momento más importante de la temporada (0-2)

Después de caerse siete veces y cuando menos se esperaba, solo quedaba apelar a la fe, a levantarse en medio de la tempestad. Y el escenario que asomaba era Chapín, casi nada, el mejor escenario posible para mostrarse al mundo, para demostrar que no hay muertos aún, que hay vida. Y a ello se fue el Cartaya en la mejor versión que se le recuerda en mucho tiempo fuera de casa. Los precedentes no eran muy alentadores. Derrota tras derrota hasta la derrota final, dijimos en algún momento. Pues bien, en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, en Chapín, donde sueña con jugar cualquier futbolista, llegó la resurrección.

Era un partido para jugar con la pelota y con la ansiedad del rival. Sin prisas, pero sin pausas porque ellos, que se mueven al paso, están en un momento muy delicado de salud deportiva. Y así se desempeñó el Cartaya, sin alterarse y sin hacer ruido, dejando pasar el tiempo. Solo una acción de Cascajo previo fallo de Franci Ruiz, pudo alterar el gallinero. Apareció Ángel para solucionar el problema. Por otro lado, Espuny tuvo una que ni pintada para adelantar a su equipo pero el balón se marchó fuera.

El inicio de la segunda parte enseñó que el Cartaya ya no iba a especular en exceso, entre otras cosas porque el Xerez no comparecía por el partido y Ulloa, imponente, se adueñaba de la zona ancha. Tras él fueron todos los demás. Y mientras los locales se disolvían, el Cartaya crecía en presencia en campo local.

El primer aviso lo dio Wocjik, que solo, tras un contragolpe de libro, se plantó solo ante César y remató fuera por ajustar tanto la pelota al palo. Juanma Rodríguez miró al cielo y Wocjik al suelo. Imposible fallar esa, pero se le fue.

El tramo final fue una locura. Cuando parecía que el pacto era no hacerse daño porque dicen por ahí que cuando no se puede ganar en 80 minutos no se poder perder el punto que tienes, llegó un córner de Juanma Galán y Fran Palma, recién ingresado al campo, se elevó al cielo de Jerez para enganchar un cabezazo y marcar el primero. Fue una explosión de todo y de todos. De acordarse de los malos momentos, de las derrotas, de los sinsabores.

Restaba tiempo para muchas cosas, sobre todo porque el colegiado alargó seis minutos. Y ahí, en medio de los dimes y diretes locales, apareció Tavira para meter el segundo y la sentencia de paso. Minuto 92 de juego. Chapín enmudeció, los aficionados fueron abandonando las gradas y mientras, el Cartaya se bañaba en su infinita felicidad.

Es la tercera victoria fuera en lo que va de temporada. No son muchas, pero puede ser la más importante si el equipo ahora es capaz de confirmar en casa ante el Pozoblanco que el reto es posible. Tenía que ganar en Jerez para no ir firmando debajo la sentencia y sale reforzado como nunca. Es hora de creer. Lo dijo Fran Palma hace unos días y él enseñó en camino en Jerez marcando el primero de su equipo.

Ficha técnica

Xerez CD: César, Fidel, Kevin, Urri, Joselito, Alberto García, Jesús Parada (Ramón 75'), Iván Gutiérrez (Dani Del Moral 54'), Álex de Rueda (Chicho 75'), Cascajo (Iván Navarro 65') y Jesús Soto (Brian 75').

Cartaya: Ángel, Manuel, Francis, Álvaro, Ale (Fernando 59'), Pepe, Miguel Fernández, Ulloa (Marco Tavira 89'), Juanma Galán (Toni 89'), Rubén Cabeza (Fran Palma 75') y Wojcik.

Goles: 0-1 (83') Fran Palma. 0-2 (90') Marco Tavira.

Árbitro: Óscar José Avilés Hernández, del colegio de Sevilla. Amonestó al local Iván Navarro y a los visitantes Manuel, Ale, Wojcik y Ulloa.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de 3ª RFEF disputado en el Municipal de Chapín.