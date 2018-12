Un Cartaya plagado de bajas no puede con la Roteña (1-1)

Lo primero que hace uno cuando llega a un sitio nuevo es escrutar el lugar, visionar el campo, hablando de fútbol, ver el estado, para trazar el plan. Cuando un equipo como el Cartaya, sobrado de calidad técnica se encuentra un escenario como el Arturo Puntas Vela de Rota, lamentable en el piso, entonces tiene que resetear el disco duro, percatarse que sólo con técnica no llegará a ninguna parte. En situaciones así, primero la furia, los bemoles, y luego, si se puede, la técnica. Uno tiene que ser camaleónico, porque de lo contrario, el rival, último clasificado pero con el alma intacta, te sacude el organismo y hasta osa mirarte a los ojos. Escribe esto alguien cuyo pensamiento pasa porque el camino del fútbol es el más corto hacia la victoria. Pero hay situaciones que determinan, y en Rota, ante la Roteña, era una de ellas.

El Cartaya no pasó del empate a uno y en cualquier otro momento el resultado hubiera sido bueno. Ayer no. Vaya por delante que el conjunto de Limón se presentó en tierras gaditanas con sólo 17 jugadores y la retahíla de bajas fue interminable. Y muchas de ellas de un calibre infinito. Ni Sebas, ni Manuel, ni Francis Ruiz, ni Sergio ni Guille, por poner unos pocos, fueron de la partida y eso condicionó antes y después. Primero por el once y después por los cambios, limitadísimos para Limón, que hizo lo que pudo.

El caso es que a pesar de eso, el Cartaya es infinitamente superior al rival que tuvo ayer enfrente. Con media pierna, como diría alguno. Pero el Cartaya se perdió en querer jugar como si debajo de los tacos tuviera una alfombra, perfectamente cortada y regada. Y lo que tuvo dista mucho de todo eso, luego el toquecito y la pierna blanda sobraron, hasta el punto que la Roteña cantó victoria porque para ellos un punto fue como salvarse antes de tiempo.

Y eso que el partido arrancó con el Cartaya por delante. A los veinte de partido, a la salida de un córner, Aitor, de cabeza, marcó para los rojinegros y a partir de ahí el Cartaya se sintió gallito, alto, guapo y más fuerte que nadie. Movió la pelota, la tuvo y llegó, ante un rival tocado en el ala. A pesar del campo, el equipo de Limón, con la bajada de brazos del oponente, casi rozó el gusto por la esencia. Pero poco le duró. Una galopada de David León por la izquierda, rompiendo líneas como el que reparte la mantequilla en el pan, damnificados Canito y Juan López, llegó a línea de fondo y la puso para que Manu retratase a Bocanegra, que no pudo hacer nada por evitar el empate. Así acabó la primera parte, con la ilusión de que el Cartaya le diese la lectura correcta a lo acontecido para aplicar el antídoto.

Pues bien, fueron pasando los minutos y el equipo de Limón no halló el golpe de pedal necesario para imponerse, entre otras razones porque nunca cambió de marcha, pensando que en cualquier momento podía llegar la resolución, el segundo gol que finiquitase la historia. Y estuvo a punto de lograrlo en una jugada entre Lolo y Souto que este último culminó con un remate a puerta vacía, después de haber regateado al portero, que salvó, llegando desde la sorpresa Ayala, bajo palos, cuando el Cartaya ya celebraba el gol.

De ahí al final, prisas y precipitación, viendo que el partido se marchaba. La Roteña se dedicó a tenerse en pie y el Cartaya, acusando la mala lectura, las bajas y el desgaste, no tuvo para más. Sumó, cierto, pero la intención era otra y no pudo concretarse.

FICHA TÉCNICA

Roteña: Abuín, Alberto (Cristian), David León, Juan Mateos, Ayala, Velázquez (Curti), Manu (José Manuel), Mariño, Juanan, Curro y Cárdenas (Fran).

Cartaya: Bocanegra, Juan López, Novoa, Quino, Aitor, Mario, Canito (Pitu), Fernando Vaz, Dani Pérez (Benítez), Lolo (Isaac), Souto.

Goles: 0-1 (20') Aitor 1-1 (36') Manu.

Árbitro: López Brito, de Sevilla, amonestó en los locales a Mateo y Ayala y por los visitantes a Aitor, Novoa y Lolo.

Incidencias: Unos 300 espectadores. Campo lamentable para la práctica del fútbol