Un error de Marco Montaño se carga un gran partido del Cartaya (0-1)

A ver cómo les explico que un partido que llevaba camino de convertirse en cuento de hadas (es Navidad) acabó en pesadilla. A ver cómo les explico que un error, uno solo, ensució el partidazo del conjunto rojinegro. Y lastimosamente al final es lo que queda, el error, muy por encima del juego, del fútbol y de las ocasiones. Corría el minuto 69 de partido, cesión de la pelota de un jugador local a Marco Montaño, la para cómodamente, y llegó al punto que Víctor, que estaba a siete kilómetros de distancia, se presentó delante del portero para meter la pierna y hacer gol. Hay errores que marcan y hay errores que no se pueden permitir porque te matan el presente y te pueden condicionar el futuro. Veremos.

Y fue a ocurrirle a un portero que maneja todos los tempos con el pie. Y es curioso. Porque la consigna de Juanma es de cero riesgo atrás, juego directo. Es posible que el día de la charla, el portero no estuviese presente. Sin ánimo de matar a nadie, este tipo de errores no los puede cometer un portero de Tercera División.

Explicado el desenlace, que es lo que cuenta, apuntar que el Cartaya, al contrario de la etapa anterior, es otro muy diferente en casa. De hecho, el Sevilla C salió bailado casi por completo del recinto cartayero, de principio a fin. Es más, si el partido hubiese acabado 4-1 a nadie le hubiera extrañado.

Es la temporada en la que el Cartaya tiene una buena nómina de delanteros. Hasta cinco. Y curiosamente no tiene apenas gol. Calidad antes que cantidad, sostienen algunos.

El equipo rojinegro las tuvo de todos los colores y ninguna de ellas fue casualidad. Fue producto del juego, de triangulación efervescente muchas veces, con Lolo en plan estelar, sobre todo en la primera parte y con Manuel en puñales afilados. Luego se sumó el resto, para tener oportunidades claras tanto en la primera parte como en la segunda. De hecho, Franci Ruiz envió un balón al poste con el añadido cumplido.

Fue un castigo a la línea de flotación del Cartaya. Fue una barbaridad que esperemos que Marco la olvide cuanto antes pero que no la deje en el olvido. No le puede volver a pasar. Porteros de su nivel no deben tener esos gatillazos.

El Cartaya está en déficit de puntos. Luego tendrá que correr mucho en la segunda vuelta si quiere salvarse. Es la vida. Ahora cargada de dureza para los rojinegros. Menos mal que llega Navidad.

Ficha técnica

Cartaya: Marco, Manuel (Fran Palma), Paco Benítez, Francis Ruiz, Ponce, Miguel Fernández (Juanma Galán), Lolo, Antonio Molina (Rubén Cabeza), Pepe, Fernando Vargas, Diego Vargas.

Sevilla C: David Gil, Néstor, Jacobo, Marcos Antonio, Agustín, Lolo Vázquez, Víctor (Leo), Pablo, Raúl (Diego), Juancho, Mancheño.

Gol: 0-1 min.69 Víctor.

Árbitro: Caballero Caballero, del colegio cordobés. Mostró cartulina amarilla por los locales a Juanma Galán; y por los visitantes a Néstor.

Incidencia: Estadio Luís Rodríguez Salvador. Unos 400 espectadores.

