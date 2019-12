Cartaya y San Roque se equilibran en un partido más físico que técnico (0-0)

Hay partidos en los que resulta complicado mojarte. Inclinarte si el resultado es justo o no. Si mereció ganar uno u otro. Y esa sensación dejó la cita entre el Cartaya y el San Roque de Cádiz, dos aspirantes a todo que no acaban de confirmar ese protagonismo que le cuelga de la frente. Porque si ponemos en la balanza las ocasiones, el conjunto gaditano las tuvo más claras, con un remate al larguero incluido y un paradón de Simón que en la acción se vistió de Superman. Por la otra parte, el Cartaya, que dio la sensación, a veces, y sobre todo en la primera parte, a partir del minuto quince de juego, que podría llevarse la victoria. Cuestión de sensaciones y dependiendo de dónde soplara el viento.

El entrenador gaditano anunció en la previa que le discutirían el balón al Cartaya y cumplió con creces su promesa. Los primeros diez minutos de partido correspondieron al conjunto del Campo de Gibraltar, moviendo la pelota, teniéndola con sentido y agarrando el centro del campo, lo que les permitió ir una y otra vez a la frontal del área cartayera. Pasado el tiempo, el Cartaya le dio la vuelta a las primeras impresiones. Dio un paso al frente, juntó líneas y salió el sol. Eso sí, todo con disparos desde la frontal, como por ejemplo uno de Novoa que sacó en último instante el portero Borja, a una mano, en el extraño que hizo el balón que se quedó a centímetros de la línea.

La igualdad siguió presidiendo los primeros compases de la reanudación, hasta que en el tramo final, el San Roque tocó la trompeta y, acompañado por el tambor, puso cerco a la portería local, con el referido paradón de Simón y el chutazo al palo. Fueron momentos de incertidumbre máxima, dando la impresión que los gaditanos marcarían en cualquier instante. Pero pasó la tormenta y no marcaron mientras que el que pudo marcar fue el Cartaya. Jugada en banda izquierda de Novoa, centro raso y potente y Sebas se quedó a un número más de pie para empujar la pelota al fondo de la red.

Ahí murió la cita, entre el quiero y no puedo y entre la decepción en unos y otros porque la intención era dar un golpe de mano y postularse del todo. No pudieron y ambos siguen exactamente igual que cuando empezaron el partido. Lo malo para los dos es que otros favoritos sí ganaron, por lo que abren brecha. Nada es definitivo a estas alturas, pero pasan las jornadas y no se arriman al calor. Diciembre se presenta definitivo para los sueños. Y lo que queda claro es que el Cartaya ya no se puede permitir dejar volar puntos. Porque mientras los demás ganan, el equipo rojinegro no pasa de los empates. Y así será sumamente complicado.

FICHA TÉCNICA

- Alineaciones:

La Palma: Luis, Segura (Chori), Manolo Suárez (Vázquez), Paco Carabllo, Alberto, Juan Aguilar (Pirri), Carlos (Álvaro Prieto), Álex Pérez, Galleti (Manu Cruzado), Álvaro y Pío.

San José: Álex, Juan, (Rafa) Aranda (Guti), Ismael (Pablo), Jaime Otón, Montaño, Lora, Rubén, Kisco (Noa), Varona (Rubén) y Jurado (Mariscal).

- Árbitro: Romero Llamas, de Cádiz. Amonestó por los locales a Álex Pérez, Pío y por los visitantes a Juan, Aranda, Ismael, Lora, Álex y expulsó con roja directa a Otón en el 70 de partido, como a su compañero Ismael, una vez sustituido.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN