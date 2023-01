AD Cartaya - Rota: Partido de suma importancia ante un oponente directo por la permanencia

Asoma la madurez de la Liga y a estas alturas uno debe ser consciente de que no se puede fallar si quiere lograr el objetivo mínimo marcado. El Cartaya, después de tirarse cinco jornadas sin ganar, venció en Ceuta por cero a uno en medio del máximo sufrimiento y, al margen de la importancia de los puntos, vitales, la vida le enseñó allí que no logrará nada si no se mentaliza que su vida se moverá de aquí al final con ese patrón, sudar hasta la última gota de sangre si es necesario. El equipo no está fácil y bajo ese prisma se mueve, entre la espada y el precipicio. No hay paz para los irregulares. Por eso, el mensaje para esta cita se ha basado en apretar físico, la mente y el espíritu. Y otras cuestiones que no conviene mentar en esta previa.

El caso es que la cita se las trae. A saber. El Rota le empata a todo al Cartaya, 18 puntos cada uno. Los locales vienen de salir del desierto y el Rota de asaltar el fortín del Lucena y suma dos triunfos seguidos. Allí, en la primera vuelta, el Cartaya palmó uno a cero, luego en principio el gol average es favorable a los gaditanos. Y apuntamos esto porque está tan igualada la competición que un detalle puede mandarte al infierno o subirte al cielo. Así el asunto, lo primordial es ganar y luego, si es posible superar el aparatado individual entre ambos, sería la leche.

Una de las noticias que ha dejado la semana en referencia a la actualidad local es la marcha de Ponce al fútbol extremeño. El onubense no era feliz aquí y ha optado por elegir otro camino. Que le vaya bonito, se lo merece. Pero deja un hueco enorme difícil de llenar. Veremos qué hace el club. A eso hay que sumarle que Miguel Fernández es baja por sanción y Manuel está tocado. Por otro lado, Adrián Wocjik ya entrena con el grupo y podría ser de la partida.

En el otro rincón, el Rota ha dado un golpe de efecto y habrá que comprobar si todo queda cara a la galería o se impone la efectividad. Acaba de firmar a Güiza, todo un campeón de Europa con España que tiene la friolera de 42 años. De momento es una atracción. A ver cómo resulta.

El once del Cartaya podría asemejarse al formado por Marco Montaño en portería, defensa de cuatro formada por Manuel o Pepe, Franci Ruiz, Paco Benítez, Novoa, con Gabarri y Juanma Galán en el centro, Fernando Vargas en la diestra, Antonio Molina en la siniestra, Lolo en el enganche y Diego Vargas en la punta del ataque. Juanma, de natural poco movible en sus dibujos, solo alterará la posición del centro del campo ante la ausencia de Miguel Fernández por sanción. Después de ganar en Ceuta es lo más lógico.

Es la tercera final consecutiva ante equipos del mismo corte clasificatorio del Cartaya. Empató ante el Ayamonte, ganó en Ceuta y lo suyo es volver a hacerlo para dejar definitivamente la respiración asistida. Por lo tanto es el partido, sin más, y por ello, la afición se moviliza cono el impulso de la Brigada Rojinegra. El Cartaya no ha sido capaz de sumar en esta Liga dos triunfos consecutivos y tiene una oportunidad que no pintada para hacerlo. Con todo el respeto para el Rota, que seguramente ande en el mismo pensamiento que los rojinegros.