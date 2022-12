Alejandro Villalta e Irene Miranda, campeones de la XXXVIII Carrera Fin de Año de Moguer

Los atletas Alejandro Villalta Bueno e Irene Miranda Ramos se proclaman vencedores de la XXXVIII Carrera Urbana Fin de Año, prueba del Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Huelva celebrada el sábado, día 16, en Moguer, finalizando las carreras más de 200 atletas.

El promesa choquero Alejandro Villalta Bueno (Utrerano de Atletismo) se impuso con autoridad en un tiempo de 19:18 sobre los 6.300 metros de distancia, seguido por dos triatletas séniors, en 20:01 el malagueño Pablo González Pérez (DelSur Coop La Palma), y en 20:24 el lepero Juan José Prieto Mora (Triatlón Lepe).

En femenina ganó con mucha autoridad en 25:48 la júnior sanjuanera Irene Miranda Ramos (Arcoiris), clasificándose en el 36º puesto de la general entre 80 finalistas, seguida por dos veteranas A, en 29:28 y 53ª de la general Elena Molin Martín (Atletismo Hermes), y en 31:09 y 67ª de la general Karla Patricia Ojeda López.

Los campones fueron en sub 8 prebenjamín Alberto Macías León (Onubense de Atletismo) y Marina Acevedo Martín (EA Almonte); en sub 10 benjamín Ioan Denis Stefan Dragan y Nisrin Ait Aissa (Cartaya Deportes); en sub 12 alevín copó el podio, tanto en masculina como en femenina, el club decano del atletismo onubense Curtius, con Javier Huertas Cachazo, Damián Popovics y Manuel Maján Nieto; y Valeria Coronel Oliveira, Irene Gijón Tirado y Melissa Popovics.

En sub 14 infantil copó el podio masculino el Curtius con Héctor Jesús Arbelo Álvarez, Pablo Mejías Cruz y Gonzalo Sánchez Huertas; y en féminas ganó Basma Lahbabi El Harti (Bollullos); en sub 16 cadete masculina, nuevo pleno del Curtius con Pablo Pavón Ceballos, Sergio Macías da Cruz y Omar Aoun Lara; y en femenina lo copó el Bollullos con Elena Barragán García, Laura Barneto Klassen y Miruna Crina Stoica.

En sub 18 juvenil, victorias en 21:37 de Víctor Conde García (Curtius) y en 33:12 de Érika Delgado Oliveros (Bollullos); en sub 20 júnior vencieron en 23:47 Alejandro Bermejo Lunar (Bollullos) y en 25:48 Irene Miranda Ramos (Arcoiris); en sub 23 promesa, en 19:18 Alejandro Villalta Bueno (Utrerano de Atletismo); y en sénior el mejor fue en 20.01 Pablo González Pérez (DelSur Coop La Palma).

En veterano A, podio en 21:09 Manuel Jesús Cano Rosado (Bollullos), en 21:21 Israel López Fernández (Atletismo Virgen de Belén), y en 21:29 Manuel Jesús Ramos Martín (Correcaminos La palma); y en 29:28 Elena Molin Martín (Hermes), 30:09 Carmen Lázaro, y en 31:09 Karla Patricia Ojeda López. En veterano B en 21:47 Miguel Ángel Barragán Delgado (Bollullos), 21:51 David Torres Quintero (Ciudad de Lepe), y en 22:24 Francisco Díaz Rivera (Curtius); y en 32:26 Isabel Alcoba Calahorra (Ciudad de Lepe).

En veterano C en 22:25 José Manuel López Pérez (Atlético Fregenal). En veterano D en 25:09 José Francisco Barragán García de Quirós (C.A.C.), 25:17 Alexis Carrellán Cano (Bollullos), y en 34:21 Manuel Márquez Alza.