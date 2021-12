Lahcen El Hattachi y Miriam Gómez vencen en la XXXVII Carrera Fin de Año de Moguer

Los atletas Lahcen El Hattachi y Miriam Gómez Barrera se proclaman vencedores de la XXXVII Carrera Urbana Fin de Año, competición celebrada el sábado 18 en Moguer, finalizando las carreras 295 atletas.

El veterano A marroquí afincado en Aljaraque Lahcen El Hattachi subió a lo más alto del podio realizando en 20:53 los 6.500 metros de distancia, ocupando el segundo cajón en 21:17 José María Borrero González (El Lince-Bonares), y el tercer escalón lo obtuvo en 21:25 el sub 18 Adam Hamzaoui Eddourabi (Curtius), destacando el meritorio cuarto puesto en 21:27 del también juvenil Alejandro León Popa (Curtius).

En femenina, Miriam Gómez Barrera (Curtius) completó la misma distancia que los hombres en 24:32, entrando en meta en el 25° puesto de la absoluta entre 103 finalistas; segunda plaza en 26:02 y 37° puesto de la absoluta la juvenil Irene Miranda Ramos (Arcoiris), mientras que la veterana C María José Ruiz Saavedra (Atletismo Bollullos), ganadora de la última edición en 2.019, acabó en el tercer cajón, con 27:34 y 47° puesto de la absoluta; y cuarta posición en 27:35 y 49° puesto de la absoluta la veterana A Rocío Moraga Jiménez.

Los podios por categorías se formaron en sub 8 masculina por los prebenjamines Alberto Macías León, Roberto Guerrero Regidor y Daniel Hinojo da Palma; y en femenina por Elena Delgado Moreno, Gadea Muñoz Robledo y Marcela Pérez Hernández. En sub 10, los benjamines Damián Pevidad Lora, Damián Popovics y Javier Huertas Cachazo; y Melissa Popovics, Nahia Gandarias del Río y Olaya Ortega Valle.

En sub 12, los alevines Cristian Lagarejo Medaglia, Javier Ramos Cabeza y Gonzalo Sánchez Huertas; y Claudia Ruiz Cortés, Lina Rachidi Oukili y Lucía Gallardo Espina. En sub 14, los infantiles Sergio Macías da Cruz, Pablo Pavón Ceballos y Héctor Jesús Arbelo Álvarez; y Elena Barragán García, Basma Lahbabi El Harti y Laura Martínez Domínguez.

En sub 16, los cadetes Víctor Conde García, Gabriel Villegas Domínguez y Diego Manuel Carrasco Villarán; y Fátima Fernández Franco, Silvia Huelva Linares y Laura Barneto Klassen. En sub 18, los juveniles Adam Hamzaoui Eddourabi, Alejandro León Popa y Pablo Martín; e Irene Miranda Ramos y Ana Quintero Batista. En sub 23, José Antonio López Jimeno y Álvaro Pérez Domínguez. En sénior, José Mari Borrero González, José Francisco Sánchez Torres y José Antonio Castellano Mateo; y Miriam Gómez Barrera y Teresa Gómez Rasco.

En veterano A, Lahcen El Hattachi, Jesús Suárez Valdayo y Manuel Jesús Ramos Martín; y Rocío Moraga Jiménez. En veterano B, Francisco Javier Hermosín González, José López Domínguez y José Antonio Orihuela Narváez; y Elena Mañas Lezameta, Teresa Raposo Rodríguez e Isabel María da Palma Fernández. En veterano C, David Torres Quintero, José Manuel López Pérez y Francisco Díaz Rivera; y María José Ruiz Saavedra, Isabel Alcoba Calahorra y Bella Isabel Fernández Gómez. En veterano D, los másters Diego Cordero Barrera, Vicente Ruiz Fernández y Manuel Ángel Guijarro Báez; e Ildefonsa Márquez Quintero, Teresa Montemayor Reyes García y Sonia Barroso Regidor. El trofeo al club con más finisher lo consiguió el decano onubense C.A. Curtius.