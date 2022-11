Said Azarif y María José Ruiz conquistan la Carrera del Alzheimer de Bollullos

Los atletas Said Azarif y María José Ruíz Saavedra se proclaman vencedores de la IX Carrera Caminata Solidaria a Favor del Alzheimer de Bollullos par del Condado, organizada por la Asociación U.E.D. de Alzheimer Alfonso León Cruz Afa Caminar, colaborando el ayuntamiento anfitrión y la Diputación Provincial de Huelva bajo el lema "Cero omisiones. Cero Alzheimer". La jornada, celebrada recientemente, integró una caminata, una marcha nórdica y una carrera pedestre urbana, con salida y meta en la plaza 8 de Marzo.

El podio de la general absoluta lo formaron en masculina, Said Azarif, escoltado en puestos de honor por Miguel Ángel Barragáń Delgado (C.D. Atletismo Bollullos), y Daniel Salas Rosado (Atletismo Bollullos); y en femenina María José Ruiz Saavedra (Atletismo Bollullos), corredora que en la anterior edición 2021 acabó segunda clasificada, y en esta estuvo acompañada en los cajones por Conchi Pérez Rodríguez y Yolanda Domínguez Márquez (El Lince-Bonares).

En categoría local los trofeos fueron para Fernando Espina Valdayo, Alejandro Bermejo y José Martín Jiménez, y medallas para Alexis Carrellán Cano, Daniel Martínez Ojeda, Juan Antonio Clavijo Raposo, Luis Miguel Valdayo Díaz y Jesús Mora García; y en local femenina, trofeo para Taira Calvo Merchante, corredora que en el 2021 se clasificó tercera de la general.

En categorías menores, en pequeños venció Pilar Lagares Cadaval; y en sub 8 prebenjamín Rocío Cano. En sub 10 benjamín, podio con Rubén Camacho Hernández, Sohnib El Gouche y Oliver Gangoso Klock. En sub 12 alevín masculina, Manuel Robles; y en femenina María Lagares Cadaval. Martina Iglesias Ligenfert y Alicia Gangoso Klock. En sub 14 infantil, Carlos Delgado Oliveros y Robert Mihai Stoica. En sub 16 cadete, Miriuna Crina Stoica. En sub 18 juvenil, Milam Balsam y Julian Camacho Pichardo.