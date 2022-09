El portugués Claudio Pica y la marroquí Hassania Barhous ganan la Nocturna de Bollullos

El portugués Claudio Rodrigues Pica y la marroquí El Hassania Barhous se proclaman vencedores de la VII Carrera Nocturna de Bollullos 'Ciudad del Vino', prueba pedestre celebrada el sábado, día 3, en Bollullos Par del Condado, finalizando las carreras 252 atletas.

En masculina, podio de veteranos con el lusitano Claudio Rodrigues Pica (Sporting Lisboa e Fuzeta), que se impuso con un tiempo de 18:42 en los 6.000 metros de distancia, segundo en 18:58 el mediofondista lepero José Manuel Cortés Medina (Bahía de Algeciras), y tercera plaza en 19:02 el promesa marroquí afincado en Bollullos Madmud Habnu Hamadi (Atletismo Bollullos).

Fuera de los puestos de honor quedaron en 19:16 el veterano puntaumbrieño Adrián Andivia Soto (Atlético Punta Umbría), en 19:37 el sevillano Antonio Jesús Alejandre Mosqueda (Hijos del Viento), en 20:07 el sénior sevillano Álvaro Diánez García (Deporteando por Utrera), en 20:17 el máster lepero Francisco José "Oché" Muriel Camacho (Ciudad de Lepe), en 20:18 el veterano lepero Ismael Contreras Pérez (Ciudad de Lepe), en 20:24 el júnior bollullero Ismael Amín Gómez Bouhaddaoui (Atletismo Bollullos), y en 20:26 también se metió en el top 10 el triatleta juvenil isleño Enrique Rodríguez Abreu (Atletismo Bollullos).

En femenina venció en 23:26 la sénior marroquí residente en Sevilla El Hassania Barhous (Hijos del Viento), clasificada en el 42º puesto de la general entre 155 finalistas, escoltada en los puestos de honor por una júnior y una máster, en 23:55 y 48º de la general la lepera Marta Corazón Herrera (Unicaja Jaén Paraíso Interior), y en 24:41 y 56º de la general la sevillana eterna María Belmonte Martínez (Virgen de Belén).

Por categorías, los podios se formaron en sub 6 pitufo masculina por Manuel Ruiz Cortés (Atletismo Curtius), Adrián Hamed Poyatos y David Cruz Sobrino; y en femenina Pilar Lagares Cadaval (Atletismo Bollullos), Marta de los Santos Cabrera y Carla Camacho Salas. En sub 8 prebenjamín Óscar Vieira González (Carmen del Valle), Enrique Perálvarez López (Hispanos de Coria) y Lucas Almendáriz Iglesias; y Yanira Domínguez Romero (El Lince-Bonares), Ariadna Montejo Marcos (Onubense de Atletismo) y Lola del Valle (Miguel Ríos).

En sub 10 benjamín Ioan Denis Stefan Dragan, David Quintero Romero (Curtius) e Ismael Ahmed Poyatos; y Olaya Ortega Valle (Curtius), Rocío Robles Jiménez y Katia Rufino Almenta (Bollullos). En sub 12 alevín Damián Pevidad Lora (Curtius), Damián Popovics (Curtius) y Manuel Robles Jiménez; y en femenina copó el podio el club decano onubense Atletismo Curtius con Claudia Ruiz Cortés, Melissa Popovics e Irene Gijón Tirado.

En sub 14 infantil Alejandro Perálvarez López (Hispanos de Coria), Héctor Jesús Arbelo Álvarez (Curtius) y Pedro Aristu Duarte; y Basma Lahbabi (Bollullos), Lucía Custodio Francisco (Ciudad de Lepe) y Carmen Marina Charro Díaz (Pilasmures). En sub 16 cadete Pablo Pavón Ceballos (Curtius), Alberto del Valle (Miguel Ríos) y Arturo Aguirre Sotelo (Trialcor Villalba); y Elena Barragán García (Bollullos), Clara Navarro Reyes (San Juan Aznalfarache) y Laura Barneto Klassen (Bollullos). En sub 18 juvenil en 20:26 Enrique Rodríguez Abreu (Bollullos), 20:48 Lázaro Fernández Delgado (Playas de Castellón), y en 22:17 Víctor Conde García (Curtius).

En sub 23 promesa, en 19:02 Mahmud Ahnu Mahadi (Bollullos), 20:24 el júnior Ismael Amín Gómez Bouhaddaoui (Bollullos), y en 20:50 Mohammed Grioui Benali (Curtius); y en 23:55 la júnior Marta Corazón Herrera (Unicaja Jaén Paraíso Interior) y en 30:24 Adriana Navarro Ojeda. En sénior, en 20:07 Álvaro Diánez García (Deporteando por Utrera), 20:47 Manuel García Peláez (Bicicletas Valdayo), y en 22:16 Xavier Delaure Taridije; y en 23:26 El Hassania Barhous (Hijos del Viento), 28:09 Bella Márquez Ponce (Tercer Tiempo Run), y en 28:30 Irene Sánchez Méndez.

En máster A, en 18:42 Claudio Rodrigues Pica (Sporting Lisboa e Fuzeta), 18:58 José Manuel Cortés Medina (Bahía Algeciras), y en 19:16 Adrián Andivia Soto (Atlético Punta Umbría); y en 25:47 Jessica Valdayo Suárez (Atlético Punta Umbría), 26:22 María Cañadas Godoy (Atletismo Betta) y en 27:41 Raquel Pérez Serrano (Beas). En máster B, en 20:39 Juan Antonio Benítez Romero (Rinconada), 21:02 Israel López Fernández (Triolalla), y en 21:10 Manuel Jesús Cano Rosado (Bollullos); y en 26:13 Conchi Pérez Rodríguez, 29:27 Marta García Díaz (Amate Runners), y en 30:08 María Dolores Robles Martínez.

En máster C, en 22:20 José Manuel Díaz Pérez (Bicicletas Valdayo), 22:34 Francisco Manuel Gutiérrez Romero (Miguel Ríos), y en 22:53 Juan Maraver Campos (Pilasmures); y en 27:16 María José Ruiz Saavedra (Bollullos), 30:09 Silvia Jiménez del Toro y en 30:39 María Dolores Martín Cerrejón (Espartinas). En máster D, en 20:17 Francisco José "Oché" Muriel Camacho (Ciudad de Lepe), 21:03 Francisco Castillo Limón (Turdetania), y en 21:40 José Manuel López Pérez (Atlético Fregenal); y en 24:41 María Belmonte Martínez (Virgen de Belén), 31:42 Cinta Eduardo Albiñana (Jaraganes), y en 33:14 Pilar Macías Pichardo (Correcaminos La Palma).

En veterano E, en 22:51 Joaquín Ramos García (Maratón El Rincón Huelva), 23:04 Fernando Espina Valdayo (Happy Family), y en 23:46 Marcelino González Dorado (Ultra Trail Huelva); y en 27:59 Estebana Parralo Bayo (Espartitos) y en 30:16 Ildefonsa Márquez Quintero (El Lince-Bonares).