Carolina Marín acelera para estar en el Mundial de bádminton de Suiza

Carolina Marín continúa trabajando duro para llegar en las mejores condiciones posibles al Campeonato del Mundo de bádminton que se disputará en la localidad suiza de Basilea del 19 al 25 de agosto.

La vigente campeona olímpica, mundial y europea se rompió el ligamento cruzado anterior en la final del Másters de Indonesia a finales de enero, y tras pasar por el quirófano afronta unos duros meses de trabajo en su objetivo de alcanzar su cuarto título mundial. La onubense ha dejado claro que no acudirá a la cita si no está en forma y con opciones de proclamarse campeona, para lo cual trabaja a destajo. El tiempo estimado para su recuperación está en torno a los seis meses, pero gracias a su constancia y mentalidad espera acortar los plazos y llegar a tiempo al Mundial de Suiza.

La onubense, de 25 años, se lesionó en pleno partido con la india Saina Nehwal por el título en Yakarta. En la jugada del 9-2, Carolina Marín se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Intentó continuar en el choque, pero se retiró con un favorable 10-4.

Día 71 - Nadie dijo que sería fácil, pero este camino está siendo muy especial 😉💫Day 71 - No one said it would be easy, but this journey is being really special 😉💫#PuedoPorquePiensoQuePuedo pic.twitter.com/hz7OWLAipW