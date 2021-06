Carolina Marín enseña su rodilla y expresa su sufrimiento

La onubense Carolina Marín ha querido compartir a través de sus redes sociales cómo se encuentra después de su última lesión. La campeona del mundo, que se perderá los Juegos Olímpicos y que tampoco sabe si podrá jugar el Mundial de bádminton que se jugará en Huelva ha colgado una fotografía de su rodilla acompañada del siguiente texto, en el que se abre para expresar sus sentimientos: "No será la mejor foto que subo, pero para mí es importante. Lo que veis aquí es mi rodilla, operada de hace 3 semanas. Esas heridas de guerra se quedarán para toda la vida marcadas en mi cuerpo. Las veré día a día y me acordaré de las horas y horas de esfuerzo, de trabajo diario, las miles de renuncias... Y de las grandes recompensas que obtendré. Porque volveré a hacerlo.

Resiliencia es una palabra marcada en mi vida, porque sobre todo en estos 2 últimos años no lo he tenido fácil: la lesión en la rodilla derecha, el accidente de mi papá, la pandemia, la pérdida de mi papá y ahora la lesión en la rodilla izquierda. Pero aquí seguimos, sin bajar la guardia. Porque nos esperan muchas guerras y mi cuerpo va a estar preparado para ello. Aunque no va a ser fácil.

Sé que parece que soy la más fuerte del mundo, pero no es así. Tengo muchos momentos de debilidad y he llorado mucho, pero os puedo decir que detrás de esas lágrimas y de ese dolor hay todas las ganas del mundo de seguir, no rendirme y volver. Lo antes posible.

Os preguntaréis cuándo volveré. La respuesta es que ni yo misma lo sé, ni siquiera los propios médicos. Cuando llegue el momento ahí estaré, en mi pista de baile particular, con mi raqueta y mi volante en la mano, dando mi mejor versión y volviendo a disfrutar.

Gracias a todos por vuestro apoyo diario, por los miles de mensajes que me reconfortan y me llenan de energía. Ojalá daros a todos un abrazo enorme. Seguro que dentro de no mucho. Por ahora os mando el abrazo virtual más grande del mundo".