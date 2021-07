Carolina Marín: "No se me quita de la cabeza París 2024"

La volantista onubense Carolina Marín ha declarado que, después de que una lesión de rodilla le haya apartado de Tokio 2020, ya piensa en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024: "desde que supe que no podía ir a Tokio no se me quita de la cabeza París 2024", afirma.

"El principal objetivo estaba en Tokio, pero en una mañana muy desafortunada me lesioné de la rodilla. La preparación iba muy bien y me encontraba con muchísimas ganas y muy motivada. No ha sido fácil. Somos humanos y lo he pasado muy mal porque me he visto muy abajo", añade.

Marín, campeona olímpica en Río 2016, manifestó que tenía en mente repetir el resultado obtenido en Río y conseguir la medalla de oro: "en mi cabeza no se me quitaba desde hace ya mucho tiempo el conseguir otra vez esa medalla de oro".

La onubense, tres veces campeona del mundo de bádminton, ha mostrado su carácter más competitivo y afirma estar pensado ya en su recuperación para volver a competir: "al día siguiente te levantas y dentro del agujero negro en el que estás piensas en los siguientes Juegos, que están a tres años. Dentro de lo malo intentas encontrar algo positivo".

"Me siento muy arropada por todo el apoyo y mensajes que he recibido de la gente. Eternamente agradecida a todas esas personas que a día de hoy me siguen apoyando", apunta.

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, expresó unas palabras de apoyo a la deportista: "No somos conscientes de lo que es Carolina. Este tsunami es la mejor jugadora de la historia de bádminton, es única. Que se preparen en el próximo campeonato del mundo porque va a ganar las medallas de dos en dos".

De la misma manera, Saúl Craviotto, piragüista doble campeón olímpico (Pekín 2008 y Río 2016), mandó un mensaje de apoyo a Marín: "Eres una genio y estoy seguro de que queda Carolina para aburrir. Con lo joven que eres vas a llegar a París y a donde te propongas. Nos acordaremos mucho de ti, mucho ánimo."