Carolina Marín decide no regresar a la competición en Corea

La volantista onubense Carolina Marín no ha regresado a la competición esta semana. Inicialmente estaba previsto que la campeona en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro participara en el Abierto de Corea del Sur que se disputa hasta el próximo domingo en la localidad de Gwangju, pero ha quedado eliminada en la primera ronda por incomparecencia.

Marín debía enfrentarse esta mañana a la jugadora coreana Kim Hyo Min, número 37 del ranking mundial, pero junto a su cuerpo técnico decidió no presentarse al torneo y continuar con su preparación en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. La organización de la competición no borró a la onubense de la lista de participantes inscritos, aunque la española había comunicado que no acudiría.

La jugadora de Huelva, medalla de oro olímpica, tricampeona mundial (Copenhague 2014, Yakarta 2015 y Nanjing 2018) y tetracampeona europea (Kazán 2014, La Roche-sur-Yon 2016, Kolding 2017 y Huelva 2018) tiene previsto participar la próxima semana en el Syed Modi International Badminton Championships 2019 que se disputará en la ciudad india de Lucknow, un torneo de la categoría súper 300 en el que podría despedirse de la competición en 2019, ya que no se ha clasificado para el Máster de las mejores del mundo (BWF World Tour Finals) que tendrá lugar en diciembre en Cantón (China).

La reina del deporte onubense ha pasado un año complicado. En enero se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha mientras disputaba la final del Masters de Indonesia. Tras pasar por el quirófano y más de siete meses de dura recuperación, regresó a las pistas en septiembre, cuando cayó en la primera ronda en el Abierto de Vietnam. Más tarde demostró su enorme calidad al imponerse en el prestigioso Open de China, uno de los 'grandes' del circuito internacional; posteriormente, ya dentro de la gira europea, fue semifinalista en Dinamarca y finalista en Francia. Su última participación fue hace dos semanas en el torneo que se disputó en Fuzhou (China), donde cayó en la primera ronda ante la actual número uno del mundo, la taiwansea Tai Tzu Ying, en un partido en el que la onubense se retiró antes del final debido a unas molestias físicas al haber atravesado un fuerte proceso gripal en los días anteriores al torneo.

Actualmente la jugadora de Huelva ocupa el número 19 del ranking mundial. Su próximo gran objetivo son los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020 y su intención es ir sumando puntos para ser cabeza de serie en la capital japonesa.