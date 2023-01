Carolina Marín cae ante la número uno del mundo y se despide del Abierto de India.

Carolina Marín cayó este viernes en los cuartos de final del Abierto del India tras perder por 17-21, 21-14 y 9-21 ante la número uno del ránking y actual campeona del mundo, japonesa Akane Yamaguchi.

Yamaguchi, que ya derrotó a Marín en los cuartos de final del último Mundial, requirió de 63 minutos para lograr su séptima victoria ante la onubense, contra la que ha caído derrotada en ocho ocasiones.

Con intercambios más largos y una exigencia mayor que la de sus anteriores encuentros, Marín llegó al ecuador de la primera manga con una ligera ventaja en el marcador (11-10), pero fue rápidamente neutralizada por la japonesa, más agresiva tras el intermedio, que aprovechó varios volantes que se quedaron en la red de su rival para tomar ventaja (18-13).

Pese a que tres puntos seguidos de Marín le acercaron en el marcador, Yamaguchi acabó llevándose el set por 21-17 tras un último volante de la española que se quedó corto.

La campeona olímpica española se repuso con celeridad de la primera manga que perdió en todo el torneo, y con un juego más profundo, sostenido por remates que esta vez sí que rebasaban la red y a su rival, cobró una ventaja inicial de 11-4 en el marcador que le permitió llevarse el segundo set con un margen de 21-14.

El set definitivo se convirtió en una feroz lucha de estilos entre la japonesa, ansiosa por jugarse el pase a semifinales cerca de la red, y la española, que prefería buscar el fondo de la pista como en la manga anterior, en el que se impuso inicialmente Yamaguchi (11-6). Pese a la resistencia de Marín, la actual campeona del mundo sentenció el set con un gran parcial final, para poner el definitivo 21-9.

"Una pena la derrota de hoy, desde luego que hay muchísimas cosas que mejorar, principalmente un poquito más de lucha, y demostrar mi carácter en la pista, eso me ha faltado", dijo la jugadora española tras el encuentro, apuntando a que el elevado ritmo del partido en algunos tramos no le dio margen a recuperarse.

"Las sensaciones van mejorando, principalmente porque al no tener ningún dolor en la rodilla eso me hace disfrutar mucho mas en la pista y estar mas concentrada en lo mío, que es el plan de juego y lo que hemos planteado. Hoy no han salido algunas cosas, por eso tengo que seguir mejorando, pero creo que estoy en el camino", indicó sobre su desempeño en el Abierto de la India.

Yamaguchi luchará mañana por un pase a la final contra la tailandesa Supanida Katethong. Esta era la quinta participación de Marín en el Abierto de la India, que se le sigue resistiendo, con una plata en 2017 como su mejor resultado. La onubense disputará la próxima semana el Masters de Indonesia, que tampoco tiene en su palmarés, pese a alcanzar dos finales consecutivas en 2019 y 2020.

Especialmente dolorosa fue la primera de esas dos derrotas, cuando Marín se vio obligada a abandonar a mitad del partido tras sufrir la primera de las dos graves lesiones de rodilla que ha tenido desde entonces.