El lepero Carlos Martín se muestra feliz tras sumar su cuarto título andaluz en triple salto

El atleta onubense Carlos Martín se mostró "feliz" tras sumar recientemente en Torremolinos (Málaga) su cuarto título consecutivo de campeón de Andalucía absoluto de triple salto.

El saltador de Lepe, perteneciente al CD Surco Lucena, destacó que "van cuatro campeonatos seguidos y a ver si consigo mantenerme por algún tiempo más". Reinó en el triple saltó con una marca de 15,11 metros. Realizó cinco saltos por encima de los 15 metros con 15,06, 15,05, 15,08, 15,11 y 15,04, serie a la que sumó un nulo en el cuarto intento.

Martín fue uno de los tres ganadores procedentes la provincia de Huelva, ya que también se impusieron Zakaria Boufaljat en los 5.000 metros y Antonio Palma, que encadenó su segundo título en lanzamiento de jabalina.

Boufaljat, de origen marroquí pero que lleva más de 15 años en España y está luchando por obtener la nacionalidad, mejoró el bronce del pasado año en 1.500 para lograr la victoria en 5.000. No obstante, al no tener la nacionalidad no pudo subir al podio para colgarse el oro.

El atleta del Cueva de Nerja realizó una marca de 14:29.24, dos segundos más rápido que el segundo. "Me sentí muy bien la verdad, aunque las condiciones no acompañaron, con mucho viento, algo de calor y la pista algo dura para mi gusto", indicó el campeón, que agregó que "todo eso hizo que costara un poco más, pero fue genial".

El veterano atleta lepero José Manuel Cortés Medina (Bahía Algeciras), campeón iberoamericano de 800 metros en 2004 y campeón mundial de 1.500 M35 en 2018, se hizo con el subcampeonato de 1.500 con un tiempo de 4:08.29. Declaró que le hacía "especial ilusión" esta medalla en esta temporada "tan difícil para todos". "No puedo decir que la preparación haya sido fácil, pero he disfrutado cada uno de los días que he salido a correr", aseguró Cortés, que recordó que en febrero estaba corriendo su primera maratón en Sevilla y en agosto ha vuelto a ponerse los clavos para bajar de cuatro minutos en 1.500.

Por su parte subió al tercer escalón del podio María Forero Pérez (Club Onubense Atletismo), de 17 años, que al sprint logró ser tercera con 4:37.80, por los 4:37.85 de la cuarta en 1.500. "Me gustan los finales emocionantes", indicó la onubense, que ya logró de esta forma el bronce el pasado año en los 3.000 metros del Festival Olímpico de la Juventud Europea. "Me sentí bastante bien, aunque la carrera fue rara, con mucho viento, pero aún así igualé mi mejor marca, así que estoy contenta", detalló.