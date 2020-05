Carlos Longo da un gran paso al frente

Carlos Longo será el próximo presidente de la Federación Española de Bádminton (FESBA) salvo sorpresa mayúscula. El onubense, actual presidente de la Andaluza y vicepresidente de la Nacional está ultimando su candidatura, probablemente la única que se presentará, y tomará el relevo de David Cabello.

“Estoy terminando de consolidar un equipo de trabajo potente para afrontar los próximos años al frente de la FESBA y en breve haremos pública la decisión”, asegura.

“He hablado con casi la totalidad de los presidentes de las territoriales, con los clubes, deportistas, técnicos y todos conocen nuestra intención, seremos un grupo de presidentes conmigo al frente y no tengo constancia de que se vaya a presentar ninguna otra candidatura”, añade Carlos Longo, padre de seleccionador nacional.

Estaba previsto que el proceso electoral comenzara el 13 de abril, pero se ha retradado por la crisis del coronavirus. Cuando se levante el estado de alarma habrá un nuevo calendario. “Lo ideal es que sea antes del 30 de junio que es cuando acaba la temporada; el proceso dura unos dos meses y medio, y si se cuenta agosto como hábil concluiría a mitad de septiembre con la proclamación; si agosto no es hábil, se retrasaría todo un mes”.

A Carlos Longo le tocará un periodo clave, con dos citas de lujo como los Juegos Olímpicos en Tokio y el Campeonato del Mundo de 2021 en Huelva. “Serán cuatro años importantes al igual que lo han sido estos últimos. Están previstos grandes eventos; los Juegos, el Mundial absoluto y sénior, ambos en Huelva en 2021, el Mundial júnior en Cantabria... lo afrontamos con muchas expectativas y con un alto grado de responsabilidad. En mi caso, que he nacido y me he criado en Huelva, será todo un orgullo representar al bádminton español en el Mundial”.

El Campeonato del Mundo de Huelva se retrasó a finales de noviembre-principios de diciembre. “Ese aplazamiento no ha tenido nada que ver con los Juegos Olímpicos. El Mundial siempre se celebra en agosto, pero en el comité organizador teníamos claro que no era la mejor fecha para Huelva, porque en verano la gente se marcha a las playas, por el calor, los desplazamientos, la oferta hotelera pone el cartel de completo y habría problemas de alojamiento... por eso le hicimos la propuesta a la Federación Mundial y vio con buenos ojos que fuera en la nueva fecha que hemos acordado. Nos ha venido fenomenal, porque con el retraso de los Juegos Olímpicos era inviable disputar un Mundial quince días después”.

Días atrás el Partido Popular de Huelva ha propuesto una serie de iniciativas al Ayuntamiento, entre ellas retirar partidas presupuestarias destinadas al Mundial. “Me puse en contacto con el Ayuntamiento y con fuentes cercanas al PP, y la Federación Española está tranquila. Entendemos que todos los grupos políticos busquen alternativas para atender a los ciudadanos que lo están pasando mal, pero no sé si la totalidad de la propuesta, o por lo menos lo que respecta al bádminton, se ha hecho sin todos los datos necesarios”.

“Les he explicado que llevamos trabajando en el Mundial desde finales de 2018; ha habido reuniones, viajes y gastos diversos; el año pasado viajamos a Basilea (Suiza), donde se disputó el Mundial, para hablar con el comité organizador, para ver lo que habían hecho y mejorarlo en todo lo posible, y para presentar nuestro proyecto; eso conlleva gastos que ha asumido la Federación Española, y este año trabajamos en una campaña promocional por España y Andalucía. Un Mundial no es algo que se organiza en seis meses, se construye a medio plazo, y durante dos años y medio estamos trabajando para acoger el Mundial que todos queremos, el que se merecen España, Andalucía y Huelva; y que deje satisfecha y contenta a Carolina Marín en la ciudad que la vio nacer”, resalta el presidente de la Andaluza.

Por otro lado, la Federación Mundial ya ha anunciado que los torneos internacionales volverán en agosto, aunque probablemente sin público en las gradas. “Habrá que ir viendo lo que marcan las autoridades sanitarias, es una situación que irá cambiando progresivamente. Al principio puede que se juegue a puerta cerrada o con limitaciones, que serán más o menos estrictas según hayan sido afectados los países”.

Por último, Carlos Longo habló sobre la final de la Liga de División de Honor que deben disputar a doble partido el Recreativo IES La Orden y el Rinconada sevillano. “Habrá que esperar a que se reúna la comisión delegada de la FESBA, que es la que tomará la decisión definitiva. A los asesores jurídicos de la Federación le hemos pedido un informe con los distintos escenarios posibles y estamos a la espera de que nos llegue. No se descarta nada, todas las opciones están abiertas”.