Tres medallas para Huelva en el Campeonato de Andalucía infantil Occidental

Las atletas de categoría infantil logran 3 medallas, con oros de Sara Pedrero Alonso y Laura Martínez Domínguez y plata de Basma Labhabi El Harti, y buenas 5ª plazas también con galardón para Lidia Rufino Almenta y Héctor Jesús Arbelo Álvarez en el Campeonato de Andalucía de Atletismo sub 14 Occidental individual de aire libre, celebrado el domingo, día 8, en el Estadio Municipal de Atletismo Ciudad Deportiva Huerta Mata de Chiclana (Cádiz). La competición reunió a los 16 mejores clasificados en cada una de las cinco modalidades de triatlón de las delegaciones de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva.

En triatlón A (80 metros lisos-80 metros vallas-peso), en femenina entre 16 participantes se clasificó en 13ª posición sumando 988 puntos aunque no superó sus 1.004 Estefanía Avilés Asencio (Ciudad de Lepe); y en masculina entre 15 participantes se clasificó en 10º puesto con 901 puntos mejorando sus 811 Daniel Gómez Mañas (El Lince-Bonares), en 14ª plaza con 743 puntos superando sus 710 Rafael Manuel Sánchez Cabezas (Atletismo Curtius), en 15º puesto con 637 puntos sin superar sus 666 Oliver López Luna (Atletismo Curtius).

En triatlón B (1.000 metros-longitud-jabalina), en femenina entre 15 participantes la líder Laura Martínez Domínguez (Atletismo Bollullos) confirmó su posición de partida obteniendo la medalla de oro, sumó 1.536 puntos mejorando sus 1.449 siendo, primera en longitud y segunda en jabalina; también confirmó su posición de partida consiguiendo la presea de plata, sumó 1.465 puntos superando sus 1.382 siendo segunda en mil metros y en longitud y tercera en jabalina Basma Lahbabi El Harti (Atletismo Bollullos); se clasificó en 5ª plaza con 1.253 puntos batiendo sus 1.240 siendo cuarta en jabalina y en longitud Lidia Rufino Almenta (Atletismo Bollullos), partía en 7ª posición con 1.137 puntos y abandonó Gabriela Rodríguez Toscano (Ciudad de Lepe).

En masculina entre 16 participantes se clasificó en 5º puesto con 1.043 batiendo sus 976 en jabalina Héctor Jesús Arbelo Álvarez (Atletismo Curtius), se clasificó 6ª posición con 1.035 mejorando sus 953 ganando en jabalina Carlos Delgado Oliveros (Atletismo Bollullos); y en 14ª plaza con 915 mejorando sus 885 Robert Mihai Stoica (Atletismo Bollullos).

En triatlón C (80 metros vallas-altura-longitud), en femenina entre 15 participantes se clasificó en 12º puesto con 850 puntos aunque no superó sus 1.023 María Oliva Martínez (Atletismo Bollullos); y en masculina no hubo representación onubense. En triatlón D (80 metros lisos-peso-disco), en femenina entre 16 participantes la líder confirmó su posición de partida conquistando el metal de oro, sumó 1.164 puntos mejorando sus 1.160 siendo primera en 80 metros, segunda en peso y cuarta en disco Sara Pedrero Alonso (Cartaya Deportes). En masculina no hubo representación onubense. En triatlón E (2.000 metros marcha-80 metros lisos-jabalina) en femenina entre 16 participan se clasificó en 11ª posición con 1.102 puntos que fueron por debajo de sus 1.095 siendo quinta en 2.000 metros marcha y en jabalina Amelia Maraver Calero (Atletismo Bollullos); y en masculina no hubo representación onubense.

El Andaluz Oriental también se celebró el domingo disputándose en la Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga), reuniendo a los clasificados de Jaén, Almería, Granada y Málaga.