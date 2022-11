Brillante papel de Huelva en el Andaluz de clubes de campo a través en Córdoba

La delegación onubense estuvo bien representada por sus clubes y atletas, que subieron varias veces al podio en individual y por equipos en el Campeonato de Andalucía de Clubes de Campo a Través, sub 12 a absoluto e individual sub 12 y sub 14 y relevos mixtos absolutos, realizado conjuntamente con el 31º Cross Nacional Comarca de los Pedroches, celebrado el domingo, día 30, en Villanueva de Córdoba.

En masculina: por equipos sub 12, oro para el Atletismo Curtius y clasificado para el Campeonato de España en Atapuerca, y en individual sus atletas Damián Pevidad Lora es plata y Javier Huertas Cachazo bronce. En sub23 por equipos, oro Hamza Ait Mansour con Nerja. En máster D oro Francisco José Oché Muriel Camacho. En máster A bronce Santiago Javier Muros Ramírez.

En femenina: sub 12 por equipos, plata y clasificado para el Campeonato de España el Atletismo Curtius, y plata en individual su atleta Claudia Ruiz Cortés. En sub 14 por equipos, plata el Atletismo Bollullos, el club revelación onubense escribe otra página de su corta pero brillante historia clasificándose por primera vez para el Campeonato de España.

En absoluto por equipos, oro Sandra Shenkel con Nerja. En sub 23, plata Nuria Roldán Morote. En masculina por categorías: en sub 12 alevín por equipos campeón el decano onubense Club Atletismo Curtius: entre 86 finalistas, medalla de plata Damián Pevidad Lora, presea de bronce Javier Huertas Cachazo, (35) Manuel Maján Nieto, (37) Marcos Quintero Guerrero, (41) Damián Popovics. Por equipos, octavo Atletismo Arcoiris: (40) Mario Beltrán Santana, (45) Miguel del Arco Márquez, (63) Iker Rabadán Macías, (84) Rubén Pérez Llorente, (86) Abel Pérez Llorente. Por el Atletismo Bollullos, (25) Fabio Martínez Domínguez.

En sub 14 infantil por equipos, octavo Atletismo Curtius: entre 148 finalistas (15) Héctor Jesús Arbelo Álvarez, (50) Pablo Mejías Cruz, (63) Gonzalo Sánchez Huertas, (79) Oliver López Luna. Por Atletismo Arcoiris, (77) Javier Ramos Cabeza, (147) Álvaro Santiago Núñez, (129) Álvaro Trinidad Herrera. Por el Atletismo Bollullos, (45) Carlos Delgado Oliveros, (142) Rubén Martín Palacios, (73) Robert Mihai Stoica. En sub 16 cadete por equipos, noveno el Atletismo Curtius: entre 115 finalistas (38) Carlos Maján Nieto, (43) Pablo Pavón Ceballos, (52) Elías Hamzaoui Eddourabi, (64) Sergio Macías da Cruz. Por el Atletismo Bollullos, (104) Ángel Navas Santander.

En sub 18 juvenil por equipos, séptimo Atletismo Bollullos: entre 58 finalistas (18) Enrique Rodríguez Abreu, (53) Diego Manuel Carrasco Villarán, (54) Julián Camacho Pichardo, (56) Milam Balsam. Por el Atletismo Curtius, (36) Víctor Conde García. En sub 20 júnior, por equipos quinto Surco Lucena: entre 44 finalistas (27) Jesús Chamorro Aceituno. Por el Atletismo Bollullos, (10) Ismael Amín Gómez Bouhaddaoui, (38) Alejandro Bermejo Lunar. Por el Atletismo Arcoiris, (23) Jesús Caiceo Fernández.

En sub 23 promesa, por Trops-Cueva de Nerja, entre 36 finalistas, tercer clasificado y segundo federativo andaluz, sin medalla por ser foráneo, el marroquí afincado en Huelva Hamza Ait Mansour. Por el Atletismo Bollullos, cuarto clasificado y tercer federativo andaluz, sin medalla por ser foráneo, el marroquí afincado en Bollullos Mahmud Abnu Hamadi. Por el Utrerano de Atletismo, (6) Alejandro Villalta Bueno. Por el Córdoba Patrimonio C.A.C., (15) Alejandro Caiceo Fernández.

En absoluto masculina por equipos, séptimo Bahía de Algeciras: entre 144 finalistas, 47 de la general y 6 entre 23 finalistas máster A José Manuel Cortés Medina. Por Ciudad de Lepe, 60 de la general y campeón máster D entre 13 finalistas Francisco José Oché Muriel Camacho. Por DelSur Coop La Palma, clasificado 32 de la general y metal de bronce en veterano A el malagueño afincado en Isla Cristina Santiago Javier Muros Ramírez.

En femenina por categorías: en sub 12 alevín por equipos, subcampeón el decano onubense Club Atletismo Curtius: entre 116 finalistas, medalla de plata Claudia Ruiz Cortés, (17) Melissa Popovics, (20) Irene Gijón Tirado, (23) Valeria Coronel Oliveira, (65) Julia Contreras Quiñones. Por equipos, sexto Atletismo Bollullos: (28) María Rosa Lagares Cadaval, (32) Lucía Gallardo Espina, (35) Irene Lagares Alanís, (58) Jimena Roca Jiménez, (70) Ángela Boa López. Por equipos, 13º Atletismo Arcoiris: (18) Paula Sánchez Palacios, (50) Patricia Moreno Rebollo, (106) Julia Gil Calderón, (113) Lucía Ruiz Constantino Rodríguez.

En sub 14 infantil femenina, por equipos subcampeón el Atletismo Bollullos: entre 168 finalistas (4) Basma Lahbabi, (11) Lidia Rufino Almenta, (15) Yasmin Lahbabi Souidi, (55) Laura Martínez Domínguez, (70) Amelia Maraver Calero, (93) María Martín Palacios, Por equipos, 18º el Atletismo Arcoiris: (74) Luna Rabadán Macías, (104) Sara García Beltrán, (113) Lola Pérez Real, (117) Ainhoa Moreno Barriga, (129) Lucía Perea López, (131) Ana Garrido Romero.

En sub 16 cadete femenina, por equipos octavo Atletismo Bollullos: entre 95 finalistas (12) Elena Barragán García, (28) Miruna Crina Stoica, (30) Laura Barneto Klassen, (75) Sara Cruz Acosta. En absoluto, por equipos campeón el Trops-Cueva de Nerja: entre 91 finalistas, tercera clasificada de la general y segunda entre siete finalistas en veterana A, pero no obtiene medalla individual al ser foránea, la belga afincada en Aracena Sandra Shenkel. En sub 23 femenina, campeona la nazarena afincada en Lepe Nuria Roldán Morote (Atletismo Albacete).