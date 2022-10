Amplia representación onubense en el Campeonato de Andalucía de clubes de campo a través

La delegación onubense estará bien representada en el Campeonato de Andalucía de Clubes de Campo a Través sub 12 a absoluto e individual sub 12 y sub 14, y relevos mixtos absolutos, que se disputa este domingo en Villanueva de Córdoba conjuntamente con el 31º Cross Nacional Comarca de los Pedroches.

Huelva acude con 73 atletas, siendo los clubes con más atletas Bollullos (30), Arcoíris (22), Curtius (19), Ciudad de Lepe (2), y otros atletas de categorías mayores enrolados en los clubes foráneos como Atletismo Badajoz (1), Bahía de Algeciras (1), Córdoba Patrimonio C.A.C. (1), Trops-Cueva de Nerja (4), Utrerano de Atletismo (1) y Surco Lucena (1). Tanto en categorías menores como mayores parten con muchas posibilidades de alcanzar el medallero en individual y por equipos, igual que hicieron en el 2021 en Almodóvar.

Por categorías, en masculino los onubenses participarán en sub 12 alevín por el Atletismo Arcoiris (10º en 2021) Mario Beltrán Santana, Juan Coronel Pérez, Miguel del Arco Márquez, Sergio Doldan Costa, Abel Pérez Llorente, Rubén Pérez Llorente e Iker Rabadan Macías. Por el Atletismo Curtius (9º en 2021) Javier Huertas Cachazo, Manuel Maján Nieto, Damián Pevidad Lora, Damián Popovics y Marcos Quintero Guerrero. Por el Atletismo Bollullos Fabio Martínez Domínguez.

En sub 14 infantil por el Atletismo Arcoiris (12º en 2021) Javier Ramos Cabeza, Álvaro Santiago Núñez y Álvaro Trinidad Herrera. Por el Atletismo Curtius (1º en 2021) Héctor Jesús Arbelo Álvarez, Óliver López Luna, Pablo Mejías Cruz y Gonzalo Sánchez Huertas. Por el Atletismo Bollullos Carlos Delgado Oliveros, Rubén Martín Palacios y Robert Mihai Stoica.

En sub 16 cadete por el Atletismo Curtius Elías Hamzaoui Eddourabi, Sergio Macías da Cruz, Carlos Maján Nieto, Pablo Pavón Ceballos y Luis Sánchez Romero. Por el Atletismo Bollullos Ángel Navas Santander. En sub 18 juvenil por el Atletismo Bollullos Milan Balsam, Julian Camacho Pichardo, Diego Manuel Carrasco Villaran y Enrique Rodríguez Abreu.

En sub 20 junior por el Atletismo Arcoiris Jesús Caiceo Fernández. Por el Atletismo Bollullos Alejandro Bermejo Lunar e Ismael Amín Gómez Bouhaddaoui. Por el Surco Lucena (3º en 2021) Jesús Chamorro Aceituno. En sub 23 promesa por el Atletismo Bollullos Mahmud Abnu Hamadi 2º en 2021). Por el Córdoba Patrimonio C.A.C. (2º en 2021) Alejandro Caiceo Fernández 11º en 2021). Por el Trops-Cueva de Nerja (1º en 2021) Hamza Ait Mansour y Alberto Muriel Martín 22º en 2021). Por el Utrerano de Atletismo (3º en 2021) Alejandro Villalta Bueno.

En absoluto por el Atletismo Badajoz Moisés Antonete Sánchez. Por el Ciudad de Lepe Francisco José "Oché" Muriel Camacho. Por el Bahía de Algeciras (3º en 2021) José Manuel Cortés Medina. Por el Trops-Cueva de Nerja (1º en 2021) Zakaria Boufaljat Es Seddyq 1º en 2021). En relevos no hay representación.

Por categorías, en femenino las onubenses participarán en sub 12 alevín por el Atletismo Arcoiris (6º en 2021) Julia Gil Calderón, Patricia Moreno Rebollo, Lucía Ruiz Constantino Rodríguez y Paula Sánchez Palacios. Por el Atletismo Curtius Julia Contreras Quiñones, Valeria Coronel Oliveira, Irene Gijón Tirado, Melissa Popovics y Claudia Ruiz Cortés 4ª en 2021). Por el Atletismo Bollullos Ángela Boa López, Lucía Gallardo Espina, Irene Lagares Alanís, María Rosa Lagares Cadaval, Jimena Roca Jiménez y Paula Romero Gil.

En sub 14 infantil por el Atletismo Arcoiris (20º en 2021) Sara García Beltrán, Ana Garrido Romero, Claudia Lorca Gálvez, Ainhoa Moreno Barriga, Lucía Perea López, Lola Pérez Real y Luna Rabadán Macías. Por el Ciudad de Lepe Lucía Custodio Francisco. Por el Atletismo Bollullos (2º en 2021) Basma Lahbabi El Harti, Lasmin Lahbabi Souidi, Amelia Maraver Calero, María Martín Palacios, Laura Martínez Domínguez y Lidia Rufino Almenta. En sub 16 cadete por el Atletismo Bollullos Laura Barneto Klassen, Elena Barragán García, Sara Cruz Acosta, Alicia Guerra Jerez, Belén Iglesias Espina y Miruna Crina Stoica. En absoluto por el Trops-Cueva de Nerja (1º en 2021) Sandra Shenkel. En sub 18 juvenil, sub 20 júnior, sub 23 promesa y relevos no hay representación.