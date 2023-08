El 'homenaje Ángel Camacho Salazar' cerrará el circuito Huelva Carretera Escuelas 2023

El Circuito Provincial de Huelva Carretera Escuelas 2023 vivirá su desenlace final el próximo domingo 27 de agosto a partir de las 10:00. Será la localidad de Bollullos Par del Condado, lugar donde ya se han disputado las dos anteriores citas, la que acoja el XII Homenaje Ángel Camacho Salazar que organiza el C.D. Agrup. Ciclista San Antonio.

Al igual que en las dos anteriores citas celebradas (en mayo y en junio) la organización ha diseñado dos recorridos diferenciados por categorías situados en la zona del recinto ferial bollullero. Uno de 600m en el que participarán las categorías promesa, principiante y alevín más otro de 1km donde se medirán los ciclistas de categoría infantil. El número de vueltas a completar será fijado por el jurado técnico presente en la prueba.

Las inscripciones pueden llevarse a cabo en este formulario web hasta el jueves 24 de agosto a las 15:00, con un precio de 2€ los federados y 7€ los no federados. Aquellos corredores que no abonen la inscripción a través de la web podrán inscribirse in situ el mismo día de la prueba con un incremento extra de 2€, en horario de 8:30 a 9:30.

Esta carrera está abierta a las siguientes categorías: promesa, principiante, alevín e infantil. Podrán participar ciclistas nacidos en 2016 o anteriores. Al término de la jornada el club organizador premiará con trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría, todas masculinas y femeninas.