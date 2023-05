Bollulos abre el Circuito Provincial de Huelva Carretera Escuelas 2023

El Campeonato de Andalucía Rendimiento Base (Careba) para Escuelas 2023 vivirá en Bollullos Par del Condado el domingo 21 de mayo a partir de las 10:00 la penúltima de sus cinco pruebas puntuables previstas para la presente edición. Este V Trofeo Bollullos Memorial Manuel Carrellán Saavedra, además, será la encargada de abrir el Circuito Provincial de Huelva Carretera Escuelas 2023, competición que cuenta con tres fechas programadas y cuya sede de celebración será Bollullos en los tres casos.

La organización del C.D. Agrup. Ciclista San Antonio ha diseñado dos recorridos diferenciados por categorías situados en la zona del Recinto Ferial. Uno de 600 metros destinado a promesa y principiante y otro de 1,3 kilómetros para alevín e infantil. El número de vueltas a completar será a decisión del jurado técnico presente en la prueba. La prueba arrancará con la gymkhana infantil para posteriormente iniciarse las mangas en línea desde promesa hasta infantil.

Las inscripciones pueden llevarse a cabo en este formulario web hasta el jueves 18 de mayo a las 15:00, con un precio de dos euros los federados y siete euruos los no federados. Aquellos corredores que no abonen la inscripción a través de la web podrán inscribirse in situ el mismo día de la prueba con un incremento extra de dos euros, en horario de 08:30 a 09:30.

Esta competición regional del Careba está destinada a las categorías promesa, principiante, alevín e infantil, esta última tanto con línea como con la gymkhana. Al término de la carrera el club organizador entregará trofeo conforme a la normativa de la competición.

La siguiente prueba de este CAREBA Escuelas 2023 se celebrará el sábado 10 de junio en la localidad malagueña de Torre del Mar, donde se disputará el III Trofeo de Torre del Mar-Memorial Fernando Wymmersch que organizará el C.D. Actrion Torre del Mar que mantiene aun las inscripciones abiertas con plazas disponibles. En el caso del circuito provincial onubense para los más jóvenes ciclistas, será de nuevo en Bollullos Par del Condado, concretamente el domingo 11 de junio con la disputa del LXIII Circuito San Antonio, cuyas inscripciones se pueden confirmar a través de este enlace.

Gymkhana infantil

Como en anteriores ediciones del Careba, los participantes de la categoría infantil deberán afrontar, además de la prueba en línea, una prueba de gymkhana, imitando el programa de competición de los Campeonatos de España de Infantiles. Todas las pruebas comenzarán con la entrada en juego de la gymkhana para infantiles, seguida de la gymkhana para los promesas. A continuación, se celebrarán las pruebas en línea.