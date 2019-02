Calonge y la mala fortuna amargan a La Palma

La Palma no pudo continuar la racha de victorias en el Municipal y cayó por la mínima en un partido en el cual gozó de las mejores oportunidades para cosechar los tres puntos, pero la mala puntería y la buena actuación del visitante Calonge lo evitaron.No fue un encuentro entretenido y agradable de ver para el público, no hubo juego fluido ni se llegaba al área con la claridad necesaria para quitar los dos ceros del marcador. Sin embargo, si se inquietó ambas áreas, La Palma buscó la segunda jugada en los saques de banda en la mitad de campo contrario, pero en sendas ocasiones Galleti no llegó por poco a rematar.Mediada la primera mitad, Galleti volvió a rematar a puerta al borde del área, pero Medina se interpuso evitando que se dirigiera a puerta.La respuesta visitante vino de los pies del capitán Valentín que remató un centro de banda derecha que se marchó fuera. Antes del descanso, en un saque de banda de Juan, Andrés prolongó el esférico de cabeza al segundo palo donde David remató por encima del larguero dentro el área pequeña.Tras la reanudación, los locales fueron los primeros en avisar, en una jugada por banda derecha, el balón llega a los pies de Manu Cruzado, y libre de marca, remató a portería, pero Calonge evitó el gol tirándose al suelo.Seguidamente, La Palma sorprendió a la contra a la defensa pozoalbensa, Galleti penetra por banda derecha pone el balón a Chía que con un certero remate de cabeza dirigió el balón a la base del poste izquierdo de la portería, pero, de nuevo, Calonge evitó el movimiento en el marcador con una espléndida estirada.Pero quien perdona, lo termina pagando. Así fue cuando en el minuto 63, el recién ingresado Adriano aprovechó un despiste defensivo para ganar el balón y penetrar en el área, Andrés intentó arrebatárselo, pero saco un remate que superó a Luis en su salida y colocar el 0-1 en el marcador.A pesar del jarro de agua fría, los condales siguieron intentando darle la vuelta al marcador. Manu Cruzado rozó el gol en una falta rematada en el minuto 72 pero, una vez más, Calonge evitó que el tanto igualara el marcador con una parada a mano cambiada.Los últimos minutos estuvieron más protagonizados por un juego tosco y las interrupciones, provocando que hubiera lugar a más ocasiones de gol y con el 0-1 se llegaría al pitido final.

FICHA TÉCNICA:

La Palma CF: Luis; Juan, Manolo Suárez (Pablo, 59’), Finidi, Velasco (Álvaro, 72’), Andres, Manu Cruzado, Álex Pérez (Calle, 59’), David (Pinto, 77’), Chía (Samu, 86’) y Galleti (Carlos, 65’).

Pozoblanco: Calonge; Domingo, Medina, Charaf, Angel García, Fernández (M. Márquez, 65’), Moreno (Vega, 74’), Ivan, Zara (Luis, 93’), Valentín y Juanjo (Adriano, 57’).

Árbitro: Cintado Fernández. Amonesto a los locales Manolo Suárez, Andres y Carlos, y a los visitantes Medina y Charaf.

Gol: 0-1, min. 63 Adriano.

Incidencias: 500 espectadores. Un minuto de silencio en recuerdo de Antonio César Fernández, misionero nacido en Pozoblanco, y asesinado en Burkina Faso.