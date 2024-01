El COE premia a Emilio Martín por sus inigualables méritos deportivos

Emilio Martín cerró un capítulo. 2023 fue un año duro para el duatleta onubense. "Nunca he sido mucho de creer en los cambios cuando un nuevo año entra, esta vez si me apetece ver el 4 en el calendario", así se despidió del 23, año que, sin dudas, tardará en olvidar en el que "sufrí un puto cáncer", publicó su perfil de Instagram el pasado 31 de diciembre.

El 2024 ha empezado con un gran regalo, así lo hizo oficial Emilio Martín a través de sus redes sociales. "Mi regalo de Reyes ha llegado un día antes", una carta desde el Comité Olímpico Español en la que comunicaron al onubense "concederte la Medalla del COE por tus destacados méritos deportivos", un gesto que el deportista agradeció "por poner en valor el trabajo y el sacrificio de tantos años".

"Esta medalla le da más valor a todo lo conseguido durante mi carrera deportiva y llega además en el momento justo, cuando más vulnerable me encuentro y por tanto cuando más valor tendrá para mi" manifestó el onubense.

El doble campeón mundial y campeón europeo de duatlón, declara a Huelva Información, "que es algo muy importante y, sobre todo, porque el duatlón no es una modalidad olímpica, por lo que es aún más importante". Emilio admite que "no soy una persona de plantearme objetivos", del 31 de diciembre al uno de enero "solo hay un día, no soy de esperar a un lunes para empezar a hacer algo", pero 2024 ha tenido un comienzo de ensueño, un paréntesis en esta etapa que Martín está atravesando.

En pleno proceso de recuperación del cáncer, del que fue diagnosticado el pasado mes de julio, Emilio Martín ha aprendido a "ir día a día e intentar no ponerme objetivo" porque si llega el momento y no puede cumplirlos "es algo que me afecta".

Quiero competir a "nivel provincial, regional y por qué no nacional", pero ahora mismo estoy centrado en otras cosas". Primero en la salud, además de otros proyectos que el onubense tiene en mente como una empresa de venta de ropa.