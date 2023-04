El CD Estuaria, apeado de la Fase Final del Andaluz

No fue suficiente. El CD Estuaria Ortopedia Gordillo no consiguió la clasificación para la Fase Final del Cadeba el pasado fin de semana en Hornachuelos (Córdoba). Las jugadoras onubenses, que ganaron dos encuentros y perdieron otros dos, dieron una buena imagen en el torneo, pero no fue suficiente para alcanzar la siguiente fase.

El CD Estuaria comenzó el campeonato de Andalucía con una contundente derrota (3-0) ante el equipo campeón de la liga sevillana, CV Palestra, que no dio ni un respiro a las onubenses, que solo plantaron cara en el tercer set, aunque el nivel desplegado por las hispalenses fue muy superior (25/4, 25/13 y 25/16)

El segundo partido del equipo onubense, donde se midió al Adecor de Córdoba -subcampeón de la provincia- fue mucho más cómodo para las chicas entrenadas por Maite Flores. Aquí comenzaba su campeonato y vencieron (1-3) aunque entregaron un set al conjunto local (16/25, 25/21, 13/25 y 11/25).

Para poder clasificarse para los cruces con el resto de grupos -tres grupos de cuatro equipos- las onubenses tenían que ganar el tercer partido del torneo, y así lo hicieron. En un gran choque (1-3), con grandes jugadas del CD Estuaria, las de Huelva finiquitaron el encuentro ante el CD Salesianos cordobés no sin antes ceder un set al conjunto rival (13/25, 19/25, 25/23 y 15/25).

Así las cosas, el CD Estuaria Ortopedia Gordillo conseguía su objetivo, meterse entre los 12 mejores equipos de Andalucía. Todo lo que iba a venir después era un regalo para las de Huelva.

El último partido del torneo, el que decidía si se clasificaban o no para la Fase Final del Cadeba, enfrentó a las jugadoras de Flores con el CV Tomares Aljarafe, un equipo que tiene muchas papeletas para ser el campeón de Andalucía. Y lo demostró sobre la cancha doblegando al Estuaria (3-0) en un partido donde la capacidad de ataque de las sevillanas no dejaba posibilidad alguna a las onubenses que sucumbieron, no sin antes luchar hasta la extenuación (25/3, 25/9 y 25/18).

La entrenadora del equipo, Maite Flores, se ha mostrado “satisfecha con el rendimiento de las jugadoras. Comenzamos con mal pie, pero supimos dar la cara contra los rivales de nuestro nivel y el resultado ha sido el esperado”. Flores hace un balance “muy positivo” de esta competición y ha incidido en que “tenemos que seguir mejorando porque hay gran nivel en muchas provincias andaluzas”.

Por su parte, la capitana del Estuaria, Paula Camacho, que terminó lesionada tras el último partido, señaló que “estamos muy contentas con el campeonato que hemos hecho y sabíamos que el nivel de muchos de los equipos era superior al nuestro” y se queda con que “hemos luchado todos los partidos”.

El CD Estuaria prepara ya el Cadeba cadete que se disputará del 29 al 30 de abril en San Bartolomé de la Torre.