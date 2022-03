Atlético Onubense - Alcalá (1-1): Un pobre punto para el filial

El Atlético Onubense dejó pasar una buena oportunidad tras ceder un empate a uno ante un rival directo como el Alcalá. Anodino reparto de puntos entre los dos últimos clasificados, que justificaron sobradamente su clasificación.

El Atlético Onubense volvió a firmar otro partido sin cumplir con las expectativas. Aunque se mantiene invicto durante las cinco jornadas disputadas de la segunda vuelta de campeonato hay que reconocer que es imposible salir del pozo del descenso puntuando de uno en uno.

El partido pintaba feo desde los escarceos iniciales. Juego anodino por ambas partes en esos primeros compases del choque en los que se vio a un Alcalá una pizca más ambicioso frente a un filial demasiado abusón con el juego directo, buscando siempre la velocidad de Enrique, David Díaz y, sobre todo, Yerai. En definitiva, pobre aportación ofensiva de los recreativistas que vieron cómo sería el delantero visitante Pedro Jiménez el que firmara la mejor ocasión hasta ese momento. Poco después sería el alcalareño Pato, de falta directa, el que dispusiera de otra oportunidad.

No hubo mejoría durante todo el resto de la primera parte. Las porterías no sufrieron fundamentalmente por la escasa soltura de los atacantes, a excepción de una jugada dudosa en el área recreativista que acabó con el jugador alcalareño por los suelos y que el árbitro no interpretó como pena máxima. En la otra acera, el Atlético Onubense lo siguió intentando a través de la velocidad de sus tres jugadores más adelantados pero se topó continuamente con una disciplinada defensa visitante.

El segundo tiempo no pudo comenzar mejor para los intereses recreativistas. Se le puso todo de cara en una jugada por derecha de Yerai, que se marchó por velocidad, entró en el área y, al recortar, fue derribado por el defensa. El penalti lo lanzaba el propio Yerai para estrenar el marcador.

La ventaja pareció incomodar a los pupilos de Jaime Díaz que dejaron toda autoridad a merced del rival, volviendo a evidenciar una vez más esa falta de carácter tan necesaria en momentos cruciales. El Alcalá fue acercándose con peligro a la portería de Manu Díaz hasta que, en el setenta, unas manos dentro del área de Rubén Serrano tiraban por tierra la ventaja albiazul. El pichichi de la categoría, Pedro Jiménez, lograba el empate desde los once metros.

Quedaba un mundo para liquidar el partido, pero unos y otros se empeñaron en acabarlo cuanto antes. Incontables intentos baldíos en las dos porterías que ni los movimientos de los banquillos fueron capaces de cambiar el rumbo. El Atlético Onubense echó el resto en los instantes finales sin que hubiera consecuencias. Y es que en casa del pobre no hay consuelo punto a punto. Ganar o ganar, no hay otra.

Ficha técnica

Atlético Onubense: Manu Díaz (Guille, 81'), Pepe, Iván Moreno, Jesús Marín, Miguel Bereket, Mario Durán, Javi Sánchez (Corrales, 78'), Rubén Serrano (Isaac, 76"), Enrique (Rubén Cabeza, 86'), David Díaz (Reo, 77') y Yerai (Manu Molina, 89’).

C.D. Alcalá: Juan, Iván, Duque (Leider, 60"), Walter, Gonzalo, Ortega, Jhony, Paco, Osuna (Cubiles, 60'), Diego y Pedro Jiménez.

Goles: 1-0 Yerai, de penalti (52'). 1-1 Pedro Jiménez, de penalti (71').

Árbitro: Ruiz Ruiz (delegación gaditana). Amonestó a los locales Jesús Marín (37'), Iván Moreno (52"), David Díaz (61"), Javi Sánchez (75') y al entrenador, Jaime Díaz (87’); y a los visitantes Osuna (26'), Duque (49") y Jhony (65’).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimocuarta jornada de liga en División de Honor-Grupo 1 disputado en el Municipal Alcalde José Hernández Albarracín de Punta Umbría ante algo menos de doscientos espectadores.