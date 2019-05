El Aroche está a un paso muy pequeño de conseguir el ascenso

El partido más esperado de la temporada en Bollullos se convirtió en pesadilla para los condales, que acabaron perdiendo por 0-3 en el encuentro de ida de la final por el ascenso a División de Honor ante un Aroche que tiene el ascenso en la mano. El encuentro se vuelta se jugará el próximo fin de semana.

La primera parte comenzó con ambos equipos tratando de tener el control del balón. El Bollullos, que había eliminado al campeón Ayamonte, no encontró su sitio en el terreno de juego y se vio incomodado en todo momento por un Aroche que imprimió más intensidad y ganas al partido.

En el minuto 29, tras un saque de banda largo de Fernando Guisado, llegó el primer gol visitante. Una mala salida de Juanma propició que el balón quedara muerto el área y Tejero aprovechó para mandarla al fondo de las mallas, inaugurando así el marcador.

El tanto hizo un daño tremendo al Bollullos, que se quedó bloqueado y sin reacción. Desde ahí hasta el descanso lo pasó realmente mal en acciones de no mucho peligro, todo causado por esa inseguridad y falta de actitud que hizo que el Aroche fuera a más.

Los segundos 45 minutos siguieron un guión totalmente parecido a la primera mitad, con un Aroche mucho mejor, llevando la iniciativa y creando peligro de la nada, casi todo a base de lanzamientos de banda de Fernando Guisado y ataques rápidos de Isaac y Tejero.

El Bollullos impotente no fue capaz de levantar la cabeza en ningún momento;pese a ello, Andrés Márquez tuvo el gol del empate pero no fue capaz de batir a Javi en una de las jugadas claves del choque. En el 62, tras el lanzamiento de un córner, llegó el 0-2, tras rematar sólo y libre de marca David.El técnico local Kiki no encontraba la fórmula para arreglar la situación, y los jugadores estaban totalmente desconectados y desaparecidos.

Se movieron los banquillos y se paró el juego en multitud de ocasiones, lo que no benefició en nada al cuadro local. En el descuento, tras una jugada a la contra del equipo arocheno, llegó la sentencia: Abel bate al portero bollullero (0-3) y comenzó así la fiesta de la gran afición del equipo serrano.Franco Vázquez, colegiado del encuentro, en su despedida pitó el final con un resultado justo para los pupilos de Jaime Díaz.

Con este marcador, el Bollullos tiene 90 minutos para intentar una remontada épica e histórica en el partido de vuelta en Aroche, algo que a día de hoy se presume prácticamente imposible, pero en el fútbol nunca se sabe.

FICHA TÉCNICA

Bollullos: Juanma, Clavijo, Antonio José, Jonás, Álvaro Suárez, Fofi, Manolo, Salas, Sergio Chama, Biri y Andrés; en el banquillo Josué, Iván, Luis Alberto, David, Imanol, Bernabé y Alejandro.

Aroche: Javi, Julián, Rafa, Cecilio, Manuel María, Mellao, Tejero, Isaac, Emmanuel, David y Fernando Guisado; en el banquillo David Macías, Santi, Manuel Jesús, Álex, Abel y Antonio Manuel.

Árbitro: Franco Vázquez; amonestó a los locales Biri, Chama, Imanol y Antonio José; y a los visitantes Fernando Guisado, David y Julián.

Goles: 0-1/Minuto 29. Tejero. 0-2/m. 62. David. 0-3/m. 90+. Abel.

Incidencias: Unas 2.000 personas en el estadio Municipal Eloy Ávila Cano de Bollullos. Gran ambiente en las gradas.