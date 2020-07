La argentina Vanesa Santana, tercera incorporación del Sporting Club de Huelva

La centrocampista argentina Vanesa Santana, que las dos últimas temporadas ha jugado en el C.D. Escuelas de Fútbol de Logroño, se convierte en el tercer fichaje del Sporting Club de Huelva. "Un honor y un orgullo", decía en el mensaje que dejaba a la familia sportinguista para anunciar su llegada al equipo de Antonio Toledo. El club capitalino cerró recientemente las incorporaciones de la delantera Jeni Morilla, que vivirá su tercera etapa como albiazul, y de la lateral izquierdo del Atlético de Madrid, Paula García.

Nacida del 3 de septiembre de 1990 en Ciudad Celina, mide 1,66 y se trata de una mediocentro de carácter defensivo que se define como "una jugadora aguerrida. Voy a por todos loa balones". Antes de llegar a España jugó en tres equipos de su país (Hernández Juniors, Club José Hernández y Boca Juniors, en Venezuela (Estudiantes de Guárico) y Colombia (Atlético Huila y América de Cali).

De su decisión de embarcarse en el "proyecto nuevo" del Sporting Club de Huelva destacó que "me gustó" la propuesta, "empezamos a hablar y no dudé" en formalizar su contrato con la entidad que preside Manuela Romero. "Me gustó mucho, Rubén me dijo que era un nuevo proyecto, eso era lo que más me convenció. Estuvieron muy pendientes de mí hasta el día de hoy, muy amables y eso me convenció y no lo dudé".

De su experiencia en España en las dos temporadas en las que ha jugado en el Escuelas de Fútbol de Logroño afirmó que "veo un nivel muy grande, a nivel Sudamérica. Es un nivel cada vez más fuerte, tiene jugadoras de grandes potencias y yo creo que esta liga va a mucho más cada año y mejorando en todos los niveles".

La flamante jugadora sportinguista quiere volver a recuperar las señas de identidad del equipo temporadas atrás y volver a repetir los mayores éxitos del club: "vi que habían ganado la Copa de la Reina y eso me motivó más y dije: ¿por qué no? Me lo imaginé y dije quizás en una temporada o dos con el Sporting podamos llegar a grandes cosas y volver a ganar una Copa de la Reina". Pero, además, esas señas de identidad de temporadas atrás es algo con lo que se identifica en el plano individual: "yo sé que es más o menos mi ADN por decirlo así, un equipo que siempre va a todas, que tiene muchas jugadoras aguerridas y creo que es mi ADN y ojalá me vaya bien".

"En la próxima temporada espero primero que nos salvemos, que sigamos en Primera División, llegar a lo más lejos con el Sporting de Huelva y que podamos terminar la liga como nos merecemos y como todo el mundo piensa y quiere, que esa pandemia termine y que todas las jugadoras estemos de la mejor manera y bien en salud", sentenció la internacional por la Albiceleste.