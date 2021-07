Álvaro Robles. "Llego a Tokio en un buen estado de forma y con buenas sensaciones"

Álvaro Robles afronta con ilusión los primeros Juegos Olímpicos de su vida; el jugador de tenis de mesa formado en la AD Hispanidad con Leopoldo Mata será el único onubense en la cita de Japón, en la que Huelva también estará presente con la marchadora Laura García-Caro, después de que Carolina Marín sea baja por una lesión. Robles partió el sábado por la noche hacia tierras niponas y tiene previsto debutar el día 24.

¿Qué objetivo se marca en los Juegos Olímpicos?

Superarme a mi mismo, y sobre todo, plasmar el trabajo que estamos haciendo en los entrenamientos, que están siendo muy buenos; estoy en forma, pero lo difícil es trasladarlo a la mesa, a la competición. En cuanto a resultados, no me he puesto una ronda a la que llegar, sino ir pasando el máximo posible y rendir a mi mejor nivel.

La presión con la que llega es cero

Sí, la verdad es que muy poquita; lo único que quiero es llevarme de allí una buena sensación, de haber dado el máximo, pues para eso es la preparación tan dura que he llevado a cabo.

¿Llega a Tokio en un buen momento de forma?

Tanto mi estado como las sensaciones son muy buenas; esta temporada, al haber poca competición por la pandemia, he podido entrenar periodos de tiempo largos, sin parones, sin ir de un sitio para otro, y eso ha sido positivo. Llevo soñando con esto los últimos años y es, sin duda, la cita más importante de mi historia deportiva, la más especial.

¿Cuándo debuta y qué rivales tendrá?

En principio hay un cuadro con 128 jugadores, con cabezas de serie que entran en competición una ronda después. Debutaré el día 24 (sábado) y el 21 salen los cuadros; el sistema es eliminatoria directa, y si alcanzo el tercer o cuarto día de competición sería para estar satisfechos, son palabras mayores; estar entre los 32 mejores del mundo sería un grandísimo resultado. Ahora mismo soy el 63 del ranking mundial; esa clasificación es bastante reveladora del nivel de cada uno; puedes estar 10 puestos arriba o abajo. Ganarle a un palista que esté entre los 15 primeros del mundo es muy complicado, luego hay mucha igualdad, porque le puedo ganar a uno que esté el veintitantos del mundo, pero también me puede ganar el 90.

¿La temporada ha sido positiva?

Es la mejor en todos los años que llevo compitiendo; en Alemania he competido muy bien, a mi mejor nivel, y el Preolímpicos que disputé fue el mejor torneo de toda mi vida.

¿De quién se acordó tras sacar el billete para los Juegos Olímpicos en ese Preolímpico de Portugal?

En ese momento lo que más sentí fue alivio por mi, por todo el estrés que había pasado durante varios años, por no disfrutar de la familia, de los amigos, por los duros entrenamientos... fue una liberación. También me acordé de la gente que de verdad ha compartido esto conmigo: mi novia, mi familia... la verdad es que me quité un gran peso de encima.

¿Tiene ilusión por conocer a alguien en este evento?

Los tenistas me hacen una especial ilusión; ya tengo fotos con Pau Gasol, con Saúl Craviotto, que es el abanderado de España... y como no van ni Nadal ni Federer, lo intentaré con Djokovic. Hasta ahora lo más parecido en lo que he estado han sido los Juegos Europeos, pero claro está, es a menor escala que los Juegos Olímpicos. Iré con los ojos bien abiertos por si puedo hablar con alguno.

¿Cómo será su estancia en Tokio?

Los protocolos van a ser muy estrictos, siempre habrá mucho control, test cada día... habrá que tener mucha paciencia; el planteamiento es entrenar una vez al día, porque los desplazamientos son largos, se tarda tiempo en ir por la villa olímpica, coger el transporte, llegar al sitio, trabajo físico y recuperación... así hasta el último día.

¿El jet lag será un problema?

No lo creo; hay siete horas de diferencia horaria con Japón. Al llegar hay que aguantar, porque si te echas una siesta después de 13 horas de viajes estás molido, tienes que intentar dormirte a las once de la noche y respetar los horarios; y luego levantarte a las ocho por muy cansado que estés; yo he competido mucho a nivel internacional y estoy acostumbrado a esos cambios.

¿Y después de los Juegos Olímpicos?

Me tomaré una semana de descanso para estar en Huelva y en Punta Umbría, que me apetece mucho, y luego vuelta a los entrenamientos, porque el 21 de agosto empieza la Liga alemana de tenis de mesa. A final de septiembre está el Campeonato de Europa por equipos en Rumanía, y en noviembre el Mundial en Houston (Estados Unidos). Si no fuera por el covid habría más torneos internacionales, pero esos dos son los más importantes que restarían en este año.