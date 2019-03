Almudena Gómez: “Mi sueño es poder estar en unos Juegos Olímpicos”

Almudena Gómez es un referente nacional en el mundo del judo. La onubense, que acumula siete medallas nacionales, cuatro de ellas absolutas, también tuvo que superar una importante lesión que le tuvo más de cuatro años sin competir: “Ya hace casi ocho años tuve una mala caída y estuve tres años intentando recuperarme, pero al final tuve que pasar por quirófano. Venía de ser campeona de España sub 23 y estuve casi cuatro años en el dique seco. Yo lo veía todo muy negativo, pero ello me ayudó a madurar”. La judoca explica que “al final, si no tienes ayuda de un psicólogo, hay que apoyarse en la familia, en el entrenador, que en mi caso también de mi pareja; y en los amigos. Tuve una hernia cervical. No podía ni siquiera hacer deporte”.

Olvidada la lesión, Gómez tiene como sueño “ir a unos Juegos Olímpicos”, aunque señala que “es complicado, sobre todo por lo económico. Hay que puntuar dentro de un ránking internacional y con la Federación Española tenemos dos o tres salidas al año, el resto las tenemos que pagar los deportistas, mientras que en otros países las federaciones subvencionan más viajes”.

"Deportistas de otros países pueden ir a muchos más torneos internacionales que los españoles"

El judo goza de buena salud en España, según Almudena, aunque destaca que “en Andalucía la referencia es Málaga”. El Huelva TSV, club al que pertenece la onubense también es un “club bastante destacado”, ya que cuenta, al margen de los judocas absolutos, con unos “150 niños”, aunque piensa que es un deporte que podría evolucionar más “si los niños que lo practican estuvieran todos federados”. Para Gómez, su club, que entrena en Forus Huelva, “es como una familia. Tenemos muy buena relación. Los niños también nos ayudan a estrechar lazos. Rompemos barreras entre niños y niñas. Estamos también colaborando con Diputación ahora que han metido el judo en La Provincia en Juego para utilizarlo como herramienta educativa”.

Para Gómez su dedicación si le hace ser profesional (entrena cuatro horas y medias diarias de lunes a sábado), pero “pocos judocas viven de competir. Yo soy preparadora física y trabajo en las escuelas. Se puede decir que vivo del judo, pero porque también entreno”. La próxima parada de la onubense es la Liga Nacional, “que es una competición que tiene tres jornadas y en la que se pueden fichar judocas por otros clubes. Cinta García compite con un club de Madrid y yo con uno de Canarias”.