Adriana Serra se proclama campeona sub 13 en el Andaluz

Objetivo cumplido y trabajo bien hecho. Ese podría ser el resumen en cuento a la meta que se había marcado el Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría para la prueba disputada en las aguas de Isla Canela, valedera para el Campeonato de España de Óptimist que se celebrará en Valencia en Semana Santa.La cita ayamontina no resultó todo lo lucida que se esperaba, toda vez que la falta de viento en la jornada de competición condicionó sobremanera la prueba, de la que sólo se pudo disputar una manga el sábado, de las seis que estaban previstas. Así las cosas, la organización del campeonato, con el consentimiento de la Federación Andaluza de Vela optó por unir esta con la que se celebró en Almería para validar los resultados.

Y todo ello ha dado como consecuencia que el Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría clasifica a cuatro regatistas para al Campeonato de España de la especialidad. De esta manera, Patricia Báñez, Adriana Serra, Eduardo Báñez y María Castillo serán integrantes del equipo andaluz de vela óptimist para la prueba en aguas valencianas.

En la localidad onubense de Isla Canela, Adriana Serra acabó primera sub 13 y por lo tanto se proclamó campeona de Andalucía, mientras que Patricia Báñez terminó tercera fémina en sub 16 con Eduardo Báñez en el cuarto puesto masculino sub 16.

Este próximo fin de semana, habrá competición en el Real Club Marítimo de Huelva, que servirá como entrenamiento para ir preparando el Nacional de Valencia. Y aquí, los diferentes directores deportivos de los clubes participantes, han decidido que sea una competición por equipos, es decir, unos contra otros para medir la calidad de los regatistas participantes.