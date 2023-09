Adriana Gomez y Juan David López, líderes del Rally Alfayat Puebla de Guzmán

El Circuito Provincial Diputación de Huelva BTT XCO 2023 celebraba ayer su quinto encuentro de la mano del C.D.C. Los Alfayates: el V Rally Alfayat Puebla de Guzmán. El club lograba reunir a casi 200 ciclistas en una jornada en la que, a pesar del calor reinante, los aguerridos participantes ofrecieron grandes carreras en sus distintas categorías.

Tras la puesta en escena de los más pequeños, los bikers de las categorías de escuelas, quienes disfrutaron al máximo con los entretenidos circuitos dispuestos, llamaron a los másters y féminas a parrilla de salida para hacer frente a un trazado de unos 3,7 kilómetros un recorrido divertido y con poco descanso en el Paraje Pozo de Bebé. El ataque del campeón portugués Diogo Afonso desde la salida propició un ritmo vertiginoso que le valió para conseguir el triunfo con autoridad, cinco de cinco, para el máster 30. En la categoría máster 40, repitió triunfo, como sucediera la semana pasada en Santa Bárbara de Casa, José Carlos Macías Bonaño (Bar Patrón-Sport Bici) que, tras una vuelta inicial comandada por Alejo Delgado (Bicicletas Valdayo), finalmente logró el triunfo con holgura. La veterana categoría máster 50-60 fue disputada entre el portugués Jorge Chaveca (BTT Conceiçao de Faro) y el onubense Francisco Sánchez (C.D.C. Sport Bici), llevándose el triunfo el español.

En féminas, victoria en élite para una combativa Adriana Gomes, tras dura pugna con María Isabel Salguero (Bayo Bikes-Master House), segunda clasificada, tras las tres vueltas dispuestas. La más veloz entre las máster, tras dos vueltas de competición, fue la máster 40 Isabel Borrero (C.D. Ciclismo Superprestigio) ocupando la segunda plaza. La vencedora en máster 30 fue María Franco (C.C. Los Litronas BTT).

En el tramo final de la jornada, arrancaba la manga de los élites, sub 23, júnior y cadetes donde desde los primeros kilómetros comandan la prueba varios componentes de la escuadra Bar Patrón-Sport Bici, Manuel Palanco, Juan David López y David Pereira, a quienes se les une Fen Domínguez (Bayo Bikes-Master House) y Manuel Jesús Carretero (Recreativo Paterna). Con el paso de las vueltas se coloca en cabeza llevándose el primer puesto en sub 23 y en la general Juan David López (Bar Patrón-Sport Bici). En segunda posición entraba su compañero de equipo Manuel Palanco haciéndose también con el triunfo de la categoría élite, mientras que al tercer escalón se subía el sub 23 David Pereira (segundo sub23), completando el cajón con un pleno en victorias para el Bar Patrón-Sport Bici.

En la categoría júnior, destacaba el local Javier Gómez, mientras que en cadete un soberbio Juan José Mendoza (Bayo Bikes Máster House Team) hizo lo propio.

En cuanto a las categorías de escuela, en promesa el triunfo fue para Cristian Medina (C.C. Garpini). Por su parte, Gustavo Mata se llevaba el gato al agua en principiante junto a Renata Martins. En alevín celebraban la victoria Lucas Morales (C.D. Guerrero Bike) y Madalena Picamilho. Por último, levantaron los brazos como ganadores de infantil Matías Mestre y Bárbara Santos.

La prueba estuvo presidida por el alcalde de Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán Mora; la concejala de Bienestar Social, Infancia, Educación, Cultura y Fiestas Mayores, Claudia Fernández Morano; el concejal de Juventud, Deporte, Innovación Tecnológica y Ciudad Inteligente, Adrián Delgado Luis, y la concejala de Empleo, Relaciones con Autónomos y Empresas, Desarrollo de Proyectos de Energía Verde y Minería, Mari Cruz Álvarez Ponce, además del presidente del C.D.C. Los Alfayates, Fernando Carrasco.

La siguiente prueba de esta competición se disputará el día 8 de octubre en Moguer con el VIII Rally Coto Montemayor - Memorial José Antonio Cumbreras "Moño", cuyas inscripciones siguen abierta en este enlace.