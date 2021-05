El Adarsa Sur tendrá un cruce difícil en las eliminatorias por el título

Las Series Nacionales de Pádel en categoría 1000 dieron una muestra de su dureza en la última jornada de la liga regular. Las jugadoras del Adarsa Sur Huelva finalizaron la fase regular en cuarta plaza tras caer por 8 a 4 ante el conjunto de Río Grande de Sevilla, en un choque en que viajaron con numerosas bajas en sus filas por las lesiones. Un encuentro que la capitana del equipo, Pepi Martín, reconoció que “aunque jugamos un buen pádel, nuestras rivales han sido superiores y solo podemos felicitarlas”.

Con este resultado, las jugadoras onubenses tendrán que disputar las eliminatorias por el título de la categoría contra las rivales más duras, como son Río Grande, Red Team o Pádel Nepo. No obstante, Martín ha lamentado que “perdimos 12 puntos en uno partidos que no pudimos disputar por el cierre perimetral de las provincias”. Estas circunstancias no restan un ápice de ganas a las onubenses. “Como primeras o como cuartas, vamos a ir a darlo todo, como siempre, para volver a traernos el título a Huelva, como ya hicimos el año pasado”, apuntó la capitana del Adarsa Sur Huelva.

Con motivo del II Memorial Juan Gil Zamora, el Adarsa Sur Huelva dará a conocer las nuevas equipaciones que lucirá durante los partidos de la lucha por el título de las SNP 1000.

Los play off tendrán lugar los fines de semana del 11 al 13 y del 18 al 20 de junio, aunque aún no está decidida la sede que los acogerá ni los enfrentamientos que se realizarán.