Bueno, llegó el final y acabaron las semifinales. Cuando usted esté leyendo esto ya se habrá producido el fallo del concurso Colombino 2019, es la inmediatez que tiene de hacerlo todo seguido y ni siquiera dejar un día de descanso, y ojo, que a mí me gusta mucho más este formato, pero pienso que entre las fases debería haber al menos un día de descanso, entre otras muchas cosas para que los grupos tengan tiempo de recomponer ideas y para que a la gente que curramos aquí no se nos amontone todo en la cabeza y podamos aclararnos, aunque sea un poco.

El concurso este año ha transcurrido por unos derroteros bastante claros. La falta de público ha sido la nota predominante en todos los días del mismo.

Este año ha habido mucho más afición que aficionados y ya sabemos que, cuando hay más afición que aficionado, los grupos se quedan cantando solos y eso es lo que debería preocuparnos, que la gente solo venga a ver a una determinada agrupación y no venga a ver el conjunto del espectáculo. También llego a otra conclusión clara: cantar el último día les viene mejor a los grupos.

Solamente hay que ver este martes, con cinco grupos de los que cantaron el último día y veremos cuáles de estos cinco se meten en la gran final. Está muy claro si hubiera un descanso entre fases sería todo mejor de lo que se ha hecho, qué es bueno.

Quisiera aprovechar la ocasión para valorar a la gente que curra aquí, a los que día tras día os damos la información de esta fiesta, a los buenos aficionados que ayudamos en lo que podemos, a los medios de comunicación. Casi siempre nuestra relación con los grupos es agridulce, porque si hablas bien de unos te van a decir que eres el mejor escribiendo o comentando, pero sí por el contrario dices que no están bien, ya se puede ser el más ecuánime del mundo que irán a por ti.

Quiero felicitar públicamente como ya lo he hecho en otras ediciones a Hispanidad Radio, una emisora cercana y que además ofrece este concurso desde que empieza. A Huelva Televisión, la televisión local del propio Ayuntamiento, que por ponerle un pero diré que el cámara Alberto Vavene come en la sala, y mira que vienen a buscarlo todos los días para que no lo haga; pues nada, sus pipitas y sus bocatitas en el descanso. A Luis Marín, cámara de la Fopac, que se ha pateado el Gran Teatro de arriba abajo. Luis conoce rincones que ni los propios que hicieron el Gran Teatro recuerdan, lo ha sacado todo, aunque estoy mosqueado con él porque no me ha sacado en el vídeo estando a su lado casi todo el tiempo. Como esto lo leeréis tarde, ya saben quién han pasado a la gran final, que eso dará para hablar en el siguiente día. Señores, a descansar.