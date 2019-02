Vuelve el espectáculo

Domingo, segundo día de semifinales, ya el cansancio va haciendo mella y como dice una amiga mía sarna con gusto no pica, pero mortifica, y ya lo creo, estoy más cansado que Marco buscando a Heidi, o era la madre de Marco buscando a Mazinger Z, bueno ustedes me entendéis ¿no?, pero esto es así.

Hoy vengo exultante por los resultados que se han dado, mi Recre, que está que se sale, ha vuelto a ganar fuera, esta vez contra el Jumilla; el Sporting B ha goleado y la única pega es que el Sporting ha perdido, pero por lo demás todo perfecto, todo el día en La Orden, al solecito, con los auriculares puestos, escuchando al Recre y viendo a las niñas. He echado un día de campo.

Como estoy tan cansado casi me paso la calle Vázquez López, es que con este despiste ni siquiera me había dado cuenta que la calle de nuestra bombonera está iluminada, como todos los años. Algunos piensan que es que se les olvidó a los operarios quitarlas desde Navidad y, no es verdad, se ilumina desde siempre. Seguro que habrá gente que no se había dado cuenta.

Cuando llego hasta nuestro templo de las coplas, (tengo que ir cambiando las denominaciones, porque me copian, ja, ja, ja) hay menos gente que en el entierro de Abel, sí, el hijo de Adán y Eva, la familia que comenzó todo este entramado de religiones que hoy hace que unos priostes vayan a cantar sus coplillas. Si no hubiera sido por Adán y Eva seguro que no habría habido esta agrupación, habría otra pero no ésta.

Digo lo de las frases copiadas porque el personal ha adquirido como suyas enunciados como: la noche de los cuchillos largos, el pasillo de los sustos, tú si que eres carpillita, ratones coloraos, y la verdad me gusta que haya calado entre los carnavaleros y no carnavaleros, pero llamar bombonera a nuestro teatro fue puesto por “er Camacho Malo” y creo que acertó, osea al Camacho lo del Camacho y lo mío para todos ustedes, lo siento lo tenía que decir.

Lo dicho, el patio de butacas semivacío por no decir que solamente se encontraban los abonados. El coro de Isla Cristina, Boulevard, comienza el espectáculo, y digo espectáculo porque es lo que traen estos coristas. Espectacular su puesta en escena y en general todo, en letras han apretado, pues saben que vienen arreando muy fuerte.

Si bonito fue el espectáculo del coro, me quedo con la profundidad de las letras de Cayuela, este año viene a por todas, fantástico pase el de semifinales. Sigue con esa cadencia en los pasodobles que hacen que te quedes escuchando la musicalidad del mismo, preciosos.

En cuanto a las murgas que actuaron hoy, para mi gusto bajaron el nivel de la primera fase. Lo difícil no es pegar el pelotazo, lo difícil es mantenerlo.