Ramón, "El Tramoyista"

Hoy me he saltado las reglas tenía la necesidad de estar con los tramoyistas Ramón y Pedro y con toda la gente de la Fopac qué hace una labor increíble detrás del escenario tenía ese gusanillo quería hacerlo porque la verdad es que ellos son los que hacen todo lo que ustedes ven salga bien, tranquilizan a los grupos están atentos con todos hacen una labor encomiable.

Hoy el Ambiente es de categoría gente por todos lados me recuerda a pasadas ediciones, no sé si será el fruto de la charla con los tramoyistas o será que me estoy haciendo muy tierno. Como a priori el día se presenta bien, seguro que me tocará cambiarme de sitio y tendré que volver al palco de autoridades otra vez, como el alcalde. Desde luego el ambiente en la calle es espectacular, saludo gente por doquier todos me preguntan ¿cómo va el concurso? y yo, a todo le contesto lo mismo bien bien bien bien.

Entre una cosa y otra cuando llego mi butaca ya está ocupada o sea que con las mismas para arriba y cuando llego al palco de autoridades también está ocupado o sea dónde me pongo. No sé si todas las entradas serán vendidas o la mitad serán invitaciones lo cierto es que qué poca gente se cuela ya en el teatro solo basta con hablar educadamente y mover los hilos necesarios. El último romántico abre la sesión, vienen apretando la tuerca este pase lo hacen con unas letras magnífica se la están jugando y saben que la batalla de las coplas va a ser cara dura y cruenta. Gran pase.

Después llegó la murga de la colombina, no es la murga de toda la vida pues por culpa del maldito Covid no han podido montarla, pero los chavales de Pedro vinagre han adoptado su patrocino. Suben un escalón más. Los cuplés son un autentico derroche de cachondeo y el estribillo es bueno. En el popurrí se vienen arriba. La comparsa de oros Giraldo nos hacen pensar con una crítica muy dura a los grupos que vienen de fuera solo a concursar. Descanso hoy charla en la puerta con varios concejales. Críticas duras, alguno me anima a ser exigente con los grupos. Se ve que opinan lo mismo que yo, les gusta la fiesta, les gusta cultura.

murga ayamontina destacare el compromiso y el mensaje chirigotero. Después llegó la Comparsa Poniente, se crecen ante la adversidad, de han marcado unas semifinales de escándalo, voces sonido, pellizco y sobre todo la letra más merecida que se ha cantado en este concurso, este año y en muchos años. Te lo mereces, Ramón, tu y todos los compañeros que han pasado por las entrañas del Gran Teatro. La murga de la Gilda renovó el compromiso y volvieron a gustar al personal.

Mañana hablaré del pregón.