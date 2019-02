La murga del maestro

Desde el primer acorde de guitarra vienen fortísimo, dando estopa, grandes voces para una presentación perfecta.

En su primer pasodoble sacan los colores a aquellos que se disfrazan en Halloween y les da miedo salir en carnavales.

Ficha técnica Comparsa. Huelva. Director: Juan Antonio Fernández Sánchez. Letra y música: Rafael Ramos Eugenio, Calisto Pérez Gutiérrez, Manuel Jesús Suárez Montes, José Domínguez Aguilera y Adrián Tobal González.

El segundo, a una hija no nacida, mu triste, Fali que tú no eres así. Letra dura, con mucho mensaje para el que pierde un hijo sin llegar a nacer. Fuerza y afinación, me encanta esa segunda como suena, ese empaque.

En los cuplés, el primero es a la peste a marisco que llevan encima y el segundo, a su mujer, que le gusta mucho el gimnasio, las mancuernas. Simpático en la línea del autor, que sí le dedica su tiempo a los cuplés.

El popurrí, lleno de magia y fuerza, mensaje subliminal: el carnaval es cultura, y quien no lo quiera ver que no lo mire. Logran levantar al público de sus asientos. Fueran las penas y vivan las risas. Gran comparsa, sí señor.