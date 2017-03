'La Madrugá' se considera una gran obra musical, la partitura del siglo XX

La gran marcha procesional de Abel Moreno es La Madrugá (1987), donde rompe moldes. "Lo que busqué es que fuera descriptiva de toda la noche, para ello trabajé en seis temas, uno para cada hermandad; hacerlo de manera cronológica por su paso por la Carrera Oficial, esa era otra dificultad, a la que se unía que de una noche se llegara al final, a que amaneciera", señala Abel Moreno. Consigue una obra musical cumbre en las marchas procesionales.

Reconoce que le resultó una inmensa alegría que la Orquesta Nacional de España en un concierto en la Auditorio Nacional incluyera junto al Réquiem de Mozart su marcha La Madrugá, al que fue especialmente invitado y, lógicamente, se llevó todos los honores.

"Algunos han dicho que La Madrugá es la partitura del siglo XX, porque lo importante de ella es que va creciendo y mientras sientes la belleza no sabes lo que va a venir; la obra no decae en ningún momento en sus ocho minutos de duración", dice Abel Moreno. "Eso no ocurre con ninguna obra, no ya solo musical".

Asegura que La Madrugá no es para tocarla en un cualquier lugar, sino que hay que encontrar ese momento adecuado en el recorrido de la cofradía, en un ambiente de noche, "en una placita". Es una pieza única que en sus treinta años se le ha tocado a todos, a la Virgen de la Macarena y hasta el Gran Poder.

Para la composición hoy hay una mejor educación musical, "los chavales estudian música en los institutos y luego van a los conservatorios". Hoy existen muchas posibilidades para la composición, pero destaca que "la inspiración no la ofrece una máquina, esos sistemas pueden ayudar, pero no lo es todo en una buena composición". Sigue con sus anotaciones y recuerda cuando por la mañana salía de casa con la ilusión de probarlas con la Banda del Soria 9.

Por los registros de la Sociedad General de Autores sabe que la marcha más interpretada es La Madrugá. En ese ranking de sus primeras marchas está Macarena y hace dos años Encarnación coronada, "por aquello de que se canta; lleva el Ave María que se canta en el rosario de mi pueblo". Aunque alguien pensara otra cosa, Abel Moreno dijo en la tertulia que es una marcha pensada para esta coronación y no para otra Virgen.

La última marcha compuesta por Abel Moreno es Virgen de los Dolores para la Hermandad del Cristo del Amor de Alicante, con ocasión de su coronación que se celebrará en octubre. La última estrenada está dedicada a la coronación de la Virgen de la Paz de Sevilla, Ejército de Paz, que es todo un himno.