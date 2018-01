Un deporte con mucha solera y cuna de olímpicos onubenses

Un deporte con una enorme tradición en Huelva, algo desconocido para el gran público, pero que "engancha cuando lo pruebas". Así describe Aurora Quintero su disciplina.

El tiro con arco, sostiene Quintero, permite a cualquier aficionado practicarlo casi sin límite de edad. Los tiradores no requieren de "una gran exigencia física, pero sí fuerza y concentración". "Debe ser vital la cabeza para no distraerse", cuestiona Isabelo Ramírez. "Es el 80% de todo para un arquero", añade Aurora Quintero. Tanto es así que cuenta cómo "hay una señora con casi 80 años que compite contra nosotros a veces y no hay quien le gane. De hecho hace unos días en Puerto Real sacó más puntos que algunos hombres".

Aunque lo suyo es el fútbol, Isabelo reconoce que "he tenido un arco en mis manos más de una vez" porque "cuando entrenaba a algunos equipos en la Ciudad Deportiva veía por allí a Pepe Prieto y alguna vez he probado".

La modalidad tiene una enorme tradición en Huelva. No es casual que los dos primeros olímpicos de la provincia fuesen arqueros: Paco Peralta y Pepe Prieto. Por ello, el Asirio como gran referente provincial cuenta con 250 tiradores con los que "casi triplicamos a muchos otros de Andalucía". Además un glorioso pasado hay un futuro prometedor por delante. Aurora Quintero pronosticó en La Tertulia Deportiva de Huelva Información que "Agustín Rodríguez y Leire Fernández tienen muchas posibilidades de llegar a unos Juegos Olímpicos".

Ahora el gran reto del club es tener un espacio propio para practicar en sala. Cuenta con unas instalaciones junto al Palacio de Deportes Carolina Marín "con las que hemos mejorado bastante", pero son insuficientes. Un reciente convenio con el Puerto de Huelva facilitará al club el uso del tinglado número 1 como espacio durante tres meses. Además, el Asirio tiene listo un proyecto de 60.000 euros para desarrollar su propia nave. Para ello "ya hemos tenido conversaciones con el Ayuntamiento y estamos viendo las opciones porque en la zona del Palacio que nos comentaron es complicado al tener que modificar el PGOU".